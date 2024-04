KO TI JE TRAŽIO DA MENJAŠ IME? Decenijama nije mogla da ubode hit, sad joj opet kriva Srbija! Nove NEBULOZE u režiji Selme Bajrami

Bosanska pevačica Selma Bajrami, kojoj je zabranjen ulazak u Srbiju zbog pokazivanja dvoglavog orla i pevanja albanske nacionalističke pesme, ne može da preboli što je na takvim potezom ostala bez novca koji je zarađivala na nastupima po Srbiji. Koliko je ozlojeđena pokazuje i to što ne prestaje da govori o tome pa još daje i šovinističke izjave tvrdeći da bi bolje prošla da se drugačije zove, zaboravljajući da su u Srbiji mnogi pevači druge vere i nacionalnosti ostvarili velike i zavidne karijere jer su dobri pevači i poštovali su i poštuju zemlju i narod od kojeg zarađuju hleb.

Selma Bajrami, iako je prošlo nekoliko meseci od skandala, nastavlja da okrivljuje jedan narod da je on kriv za sunovrat njene pevačke karijere.

"Smatram da sam ja se zvala malo drugačije, da bih ja puno dalje dogurala. To je činjenica, neka ljudi misle šta hoće. Da sam ja se samo drugačije zvala. Da nisam Selma Bajrami. Imala sam situacija gde su meni govorili neki ljudi da ja promenim svoje ime da bih ja se dodvorila nekoj publici. Nikad u životu. Ja sam to što jesam. Ja sam bosanska pevačica sa albanskim korenima. Sa svojim porodicama sam i odrasla u Bosni i Tuzli. I ponosna sam na svoje poreklo. Nikada ni zbog čega, ni zbog kakvih para to neću menjati. Koliko god se u to mešali. Imam ja svoju publiku, svoj raju koja me voli i od kojih lepo živim. Koja izuzetno poštujem i to pokazujem na svojim nastupima. Jer se maksimalno dajem. Znaju da moj nijedan nastup nije trajao ispod tri sata u komadu", rekla je za bosanske medije, što je izazvalo veliku rekaciju na društvenim mrežama.

Šaban Šaulić, Sinan Sakić, Nino Rešić, Džej Ramadanovski i još mnogi drugi slušaju ovo i prevrću se u grobu pic.twitter.com/vGt21uj80A — milan (@struxturas) April 1, 2024

"Emina Jahović, Unija Redžepova, Džejla Ramović, Šemsa Suljaković, Hanka Paldum i još mnoge druge te čitaju i ne veruju šta šta pišeš", "... Amar Gile, Božo Vrećo, Dino Merelin, svi se ono slušaju i nastupaju po Srbiji", "A tu je i Halid Bešlić koji je u ono vreme bio zvezdetina u Srbiji", "A šta se pametno može čuti od nje"... samo su neki od komentara.

Još da navedemo nekoliko činjenica koje pokazuju zašto Selma ne govori istinu. Prvo, kad se pojavila početkom 2000. sa albumom na tržištu Srbije odmah je imala dve hit pesme koje se i danas slušaju. Nakon toga je objavila ploču gde je bila pesma "Ostrvo tuge", hit godine u Srbiji. Da li joj je tada neko tražio da promeni ime i prezime, zašto o diskriminaciji tada nije govorila ako je postojala, kako sada kaže?

Druga je stvar što je Selma posle niza uspeha napravila pauzu i nije uspela da ubode hit više od deceniju, ali za to joj nije kriv niko u Srbiji već ona sama. Dakle, za uspeh na muzičkoj sceni je potrebna dobra pesma, hit, a nevažno je kako se ko zove i odakle dolazi i upravo je to pokazala Selma Bajrami, koja danas namerno izvrće činjenice da bi ispala žrtva. Ali sve je ostalo zabeleženo.

Podsetimo, Selma se krajem prošle godine našla se u centru skandala nakon što se u javnosti pojavio njen snimak sa nastupa na kojem peva albansku pesmu "Valle Kosovare" i pokazuje dvoglavog orla.

Ona se posle svega oglasila i na Instagramu, gde je opet nastavila sa provokacijama:

Slema Bajrami pokazuje dvoglavog orla pic.twitter.com/Yn7USSA0Fd — Rade Fantastični (@RFantasticni) November 27, 2023

- Pozdrav za sve ljude u Srbiji koji su još uvek normalni. Neću da pričam o onome što se desilo, možemo da pričamo o mojoj karijeri. I dalje verujem da ima više dobrih ljudi nego lošijih - rekla je ona.

