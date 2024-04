PEVAČ PLAKAO ZBOG LEPE BRENE: A onda rođendan zamalo dočekao u zatvoru: Obezbeđenje se pojavilo, tražilo nam telefon...

Pevač Savo Perović prisetio se svog 18. rođendana na kom se kom se rasplakao zbog Lepe Brene. Naime, Savo Perović je otkrio da nekada nije imao finansijskih sredstava kako bi pravio gala proslave za rođendane, pa je 18. proveo skromno.

- Pamtim 18. rođendan i čestitku majke, u tom trenutku nismo imali novca da bih napravio veliku proslavu i sećam se da smo bili u kolima i išli kod tetke na ručak. Tada je bilo popularno da naručuješ čestitke preko radija i moja majka je sastavila predivnu poruku koju su čitali na radiju, pa je krenula pesma Lepe Brene „Ja nemam drugi dom“ i mi smo toliko plakali. Ja sam u stvari bio toliko srećan i ozaren ljubavlju, nekad reči znače mnogo više od bilo čega na svetu. Druga stvar je kada se moj brat rodio, imao sam deset godina i taj momenat iščekivanja njega sa tatom u bolnici mi je bilo nešto najlepše, prelep osećaj i uspomena – ispričao je.

Zamalo završio u zatvoru

Savo je nedavno posetio Dubai sa koleginicom Višnjom Petrović, a tamo su zamalo bili uhapšeni zbog jedne nesvakidašnje situacije.

- Bio sam loš. Šalu na stranu, fotografisali smo se ispred Burj Khalife i tamo na svakih sat vremena ide neka muzika kad radi ta fontana. U tom trenutku je išla muzika tog istočnog zvuka i mi smo krenuli malo da igramo uz tu muziku gde je on panično krenuo da viče „Prestanite to da radite, vi ne znate gde ste vi došli“ i tako dalje. Mi ga gledamo u fazonu „Jel ovaj lud?“ i bukvalno nije prošlo trideset sekundi i obezbeđenje se pojavilo, tražilo nam telefon da vide šta smo mi to snimali. Onda je to moralo da se šalje, da se čeka, uzeli mi broj telefona, pasoš i bukvalno su nas držali pola sata i nisu nas pustili da se pomerimo dok nisu dobili zeleno svetlo, da je taj snimak okej. Sat vremena kasnije smo dočekali moj rođendan, tako da bukvalno sam mogao da dočekam rođendan u zatvoru – izjavio je pevač.

