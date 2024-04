POZNATI OTKRILI NAJSREĆNIJE TRENUTKE U ŽIVOTU: Pevačica ostvarila najveću želju, a on šokirao priznanjem: "Tada nismo imali para"

U životu svake zvezde, osim sjaja i reflektora, kriju se i trenuci ispunjeni nežnošću i srećom koji su urezani duboko sećanju.

foto: Kurir

Milica Todorović nije samo poznata po svojim vanvremenskim hitovima, već i po nezaboravnim trenucima koje je doživela tokom takmičenja u „Zvezdama Granda„, te je otkrila koji je njen najposebniji trenutak.

- Imam puno srećnih trenutaka, nemam sad da mogu da izdvojim baš najsrećniji. Da sam postala mama, rekla bih da mi je to najsrećniji trenutak, ali pošto nisam, izdvojila bih pobedu u „Zvezdama Granda“ i glavnu ulogu kod Emira Kusturice, to su dva prelepa iskustva kada sam bila jako srećna, a generalno sam najsrećnija što su svi moji živi i zdravi – rekla je pevačica.

Ivan Gavrilović, poznat po svojoj energiji na sceni, podelio je sa nama najsrećniji momenat u životu, kako profesionalno, tako i emotivno.

- Imam više najsrećnijih trenutaka, ali prvi izlazak spota „Pevaj“ i let u estradnu orbitu, pesma „200 na sat“ kao novi pravac celokupne muzike, prvi koncert pred 3.000 ljudi na stadionu Železnika, hiljadu i hiljadu nastupa… Izdvojiti jedan najsrećniji momenat u životu je teško, ali rođenje prvog i drugog deteta je najsrećniji momenat u životnom smislu – istakao je Gavrilović.

foto: Kurir Televizija

Isak Šabanović, mladi talenat čiji je glas osvojio srca mnogih, imao je slično iskustvo kao Milica Todorović koje ga je duboko dirnulo.

- Jedan od najsrećnijih trenutaka u mom životu bio je kada sam osetio da su svi uz mene tokom takmičenja u „Zvezdama Granda“. Nekako smo svi bili zajedno, osećao sam se kao da sam nešto promenio da bi svi bili jedan uz drugog. Ne samo što se tiče moje porodice, nego čitavog Balkana. Tad mi je srce bilo na mestu, ne znam zašto, ali tako se desilo samo od sebe – zaključio je Isak.

foto: Ana Paunković

Maja Nikolić koja svojom harizmom zrači gde god se pojavi, nije oklevala kada je trebala da izdvoji najsrećniji trenutak u svom životu, a to je rođenje svoje dece. Pored ličnih radosti, Maja je podelila i jedan poseban trenutak iz svoje karijere koji će pamtiti do kraja života.

– Naravno da mi je najsrećniji trenutak rođenje mojih sinova, Novaka i Lazara i to ne može da se meri ni sa čim na svetu. To je nešto što je Bogom dano, to su trenuci kada čovek vaskrsava i shvati koliko je mali u odnosu na Boga, veliko je čudo kada se dete donosi na svet. To su mi najsrećniji trenuci i nema veće nagrade meni od mojih sinova. A što se tiče karijere, najsrećniji trenutak bio je 7. februara 1994. godine kada sam iz školske klupe pobedila, autobusom Niš – Ekspresom, direktor škole mi je dao novac, jer moji roditelji nisu bili bogati i došla sam sa pozajmljenom haljinom iz butika u koji me je odvela prijateljica. Bez dinara sam došla i osvojila tri prve nagrade sa pesmom „Odlazi“ i tada je krenula moja karijera. Postala sam popularna u bivšoj Jugoslaviji, sve moje turneje su krenule kada sam imala 18 godina, to je prosto za mene bilo čudo – ispričala je Maja.

foto: Kurir televizija

Andreana Čekić bez problema je izdvojila više trenutaka koji je svakodnevno čine najsrećnijom osobom na svetu.

- U mom životu je bilo i biće mnogo lepih trenutaka. Najlepši su oni trenuci kada sam sa svojom familijom na okupu, kada bratanac zaspi u mom krilu, kada sa svojim kučićima izađem u šetnju i posmatram svet oko sebe. Takođe, kada sam sa svojim bendom na turneji i svojoj publici dam sve od sebe da uživaju i neko sam ko voli da usrećuje druge, to me ispunjava – rekla je pevačica.

Najsrećniji trenuci poznatih

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Savo Perović iskreno je ispričao emotivan momenat koji ga je učinio najsrećnijim na svetu na dan kada je napunio osamnaest godina.

- Iskreno, ovo mi je jako teško pitanje jer ima mnogo srećnih trenutaka što privatno, tako i poslovno. Pamtim 18. rođendan i čestitku majke u tom trenutku nismo imali novca da bih napravio veliku proslavu i sećam se da smo bili u kolima i išli kod tetke na ručak. Tada je bilo popularno da naručuješ čestitke preko radija i moja majka je sastavila predivnu poruku koju su čitali na radiju, pa je krenula pesma Lepe Brene „Ja nemam drugi dom“ i mi smo toliko plakali. Ja sam ustvari bio toliko srećan i ozaren ljubavlju, nekad reči znače mnogo više od bilo čega na svetu. Druga stvar je kada se moj brat rodio, imao sam deset godina i taj momenat isčekivanja njega sa tatom u bolnici mi je bilo nešto najlepše, prelep osećaj i uspomena – ispričao je on.

foto: Printscreen/Instagram

Posvećenost popularne pevačice Slađe Alegro u ulozi majke dobro je poznata, te je izdvojila poseban momenat koji je za nju neuporediv sa bilo čim drugim.

- Definitivno moja sreća je postala kada je naša ćerka došla na svet. Porodila sam se carskim rezom, ali sam želela biti budna, upravo iz ovih razloga, da se odmah upoznam sa našom curom. To je momenat koji mi je urezan duboko u grudi, u srce, u um. Njen miris, njene oči, njena posebnost od prvog momenta. I dan danas je takva, posebna, unela je u naše živote neopisivu sreću. Jednom rečju Mila – zaključila je Slađa.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

02:28 OBAVEZNO POPIJEM RAKIJU, A VODU NIKADA! Slađa Alegro progovorila o ritualu koji obavlja na svakoj svirci, a razlozi su sledeći