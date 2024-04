DARA BUBAMARA OGOVARA SLOBU RADANOVIĆA GDE STIGNE! Pevačica ogorčena, evo šta je sve ispričala koleginici sa estrade

Dara Bubamara toliko je ogorčena na Slobodana Radanovića da ga ogovara na svakom koraku, saznaje Kurir. Bura oko pesme koju je najpre trebala pevačica da uradi se ne stišava.

Ona smatra da ju je kolega izdao i da nije postupio prijateljski, ni profesionalno jer je snimio pesmu koja je najpre ona uradila.

Nakon što mu je dva puta obrisala numeru sa Jutjuba zbog autorskih prava, Sloba je, ipak, objavio spornu pesmu i to dok je pevačica gostovala u Amidži šou i govorila o "krađi".

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Ana Paunković

- Dara je baš ogorčena. Ogovara ga gde stigne. Meni je svašta rekla. Bolje da ti ne kažem šta mi je sve ispričala i kako ga je nazvala. Sa kim god da je to komentarisala od pevača, ocrnila je Slobu. Doduše, čula sam da ni on nema lepo mišljenje ni o njoj, tako da to je prijateljstvo i saradnja koju su imali bila samo iz interesa - ispričala nam je estradna pevačica koja je zamolila na diskreciji.

Ova muzička zvezda nam je i pokazala poruke koje je Dara pisala o Slobi, ali je zamolila da ih ne objavljujemo, već da budemo sigurni u to koliko je pevačica ogorčena na Radanovića.

foto: Printscreen/Youtube

To je i Bubamara priznala kada je gostujući u emisiji "Anidži šou" detaljno opisala šta je sporno oko pesme.

- Mi smo izbacili prvi pesmu, a onda je on to poželeo. 2021. godine je mene pozvala Marina Tucaković da čujem pesmu i kaže ona meni: "Dođi, molim te, da čuješ pesmu, ima da se oduševiš", ja se stvarno oduševim i snimim pesmu koja me je podsećala na oca koji je posle toga i preminuo, a na sve to to je bila poslednja pesma Marine Tucaković, prošlo je neko vreme od tada i autori obzirom da su imali pesmu pustili su Slobi i on ju je čuo, on je imao i moj snimak gde se čuje moj glas i Željka Nikolića glas, išao je i kod Cece da snime duet i kod Tanje Savić, ali su ga odbile, mene niko nije zvao, niti mi je bilo ko javio iako su znali da je pesma kupljena. U jednom momentu čujemo kako se Sloba hvali na televiziji kako je Marina njemu napisala tu pesmu, ja sam odmah pomislila "kakva nepravda", pri tom to je naša pesma i niko nam se nije javio, a Slobi sam pomogla i bila sam uz njega, a mislim da je Rale preprodao tu pesmu i ne znam kako se svi oni ne boje Boga. Sad je počeo sud i krivične prijave pa ćemo videti šta će se tu dešavati, on je hteo marketing preko mene, sad ga je i dobio, a za sve ostalo ćemo videti - bila je brutalno iskrena pevačica.

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC