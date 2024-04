FOLKER SE OŽENIO UČITELJICOM VERONAUKE, PA PUKLA TIKVA POSLE 5 MESECI! Ona mu strogo zabranila JEDNU STVAR, a evo kako izgleda

Pevač Dado Polumenta i bio je u braku sa učiteljicom veronauke Selmom Mekić iz Novog Pazara. Međutim nakon samo pet meseci braka odlučili su da se razvedu.

Dado Polumenta i Selma Mekić venčali su se 12. decembra 2012. godine u Novom Pazaru, a onda se njihov odnos ekspresno završio.

Selma nakon toga nije pominjala Dada sve do prošle godine, kada je na Fejsbuku napisala da joj više ne spominje ime.

- Neka Dada Polumentu neko obavesti da se od Selme Mekić razveo pre skoro deset godina i da mu je zabranjeno da moje ime i prezime spominje javno, bilo to u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Neka se pozabavi svojom ženom i decom i neka nedostatak medijske pažnje traži na drugom mestu. Nikad u životu nisam spomenula njegovo ime javno. Ovo će biti prvi put da spomenem, a nadam se i poslednji, ukoliko se nauči pameti i prestane on mene da spominje. Za svaki intervju koji sam dala, prvi uslov je bio da se njegovo ime ne spominje - napisala je ona i dodala:

- On i ja svakako znamo šta je prava istina i šta je bilo među nama, ali ja nemam potrebu da o tome pričam javno ili se pravdam bilo kome. Kad se ženio, znao je koga i kakvu ženu ženi. Nikad u svom životu nisam pravila senzacije na osnovu svog privatnog i emotivnog života. Tako da, možda sam sad zaljubljena, ali to sigurno neće biti senzacija na osnovu koje ću ja da profitiram, skrećem pažnju na sebe i gradim nešto. Jedino što me je zanimalo je uvek bila vera, kultura, umetnost i istina. Čuvaj se besa strpljiva čoveka Polumenta i pazi ubuduće - napisala je veroučiteljica na Fejsbuku.

Dado je podsetimo, iza sebe imao dva propala braka. Nedavno je ispričao da je ono čime se ponosi njegova supruga Ivona sa kojom, kaže, živi najlepšu bajku.

Inače, Selma je nakon razvoda nastavila dalje, a bavi se kaligrafijom, kao i izradom originalnih ženskih marama.

