FOLKER SE OŽENIO UČITELJICOM VERONAUKE, ŠUTNULA GA POSLE 5 MESECI Zabranila mu da joj pominje ime, ne skida HIDŽAB, ovako izgleda

Pevač Dado Polumenta i bio je u braku sa učiteljicom veronauke Selmom Mekić iz Novog Pazara. Međutim nakon samo pet meseci braka odlučili su da se razvedu.

Ovu lepu Pazarku sugrađani nazivaju još i "feministkinjom sa hidžabom", jer je posvećena borbi za ženska prava, a pored srpskog, govori i engleski i turski jezik. Jedno vreme živela je u Turskoj i Dubaiju, ali danas živi, radi i stvara u Srbiji.

Posle razvoda Selma nakon toga nije pominjala Dada sve do prošle godine, kada je na Fejsbuku napisala da joj više ne spominje ime.

- Neka Dada Polumentu neko obavesti da se od Selme Mekić razveo pre skoro deset godina i da mu je zabranjeno da moje ime i prezime spominje javno, bilo to u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Neka se pozabavi svojom ženom i decom i neka nedostatak medijske pažnje traži na drugom mestu. Nikad u životu nisam spomenula njegovo ime javno. Ovo će biti prvi put da spomenem, a nadam se i poslednji, ukoliko se nauči pameti i prestane on mene da spominje. Za svaki intervju koji sam dala, prvi uslov je bio da se njegovo ime ne spominje - napisala je ona.

- On i ja svakako znamo šta je prava istina i šta je bilo među nama, ali ja nemam potrebu da o tome pričam javno ili se pravdam bilo kome. Kad se ženio, znao je koga i kakvu ženu ženi. Nikad u svom životu nisam pravila senzacije na osnovu svog privatnog i emotivnog života. Tako da, možda sam sad zaljubljena, ali to sigurno neće biti senzacija na osnovu koje ću ja da profitiram, skrećem pažnju na sebe i gradim nešto. Jedino što me je zanimalo je uvek bila vera, kultura, umetnost i istina. Čuvaj se besa strpljiva čoveka Polumenta i pazi ubuduće - napisala je veroučiteljica na Fejsbuku.

Podsetimo, Selma je na ludi kamen sa Dadom Polumentom stala u decembru 2012, ali posle samo pet meseci par je stavio tačku na ovu zajednicu sklopljenu po islamskim običajima. Mediji su pisali da je ovoj 33-godišnjakinji smetalo to što je pevač preterano uživao u noćnim izlascima, a to se kosilo sa njenim načinom života.

Inače, Selma je nakon razvoda nastavila dalje, a bavi se kaligrafijom, kao i izradom originalnih ženskih marama.

Dado s druge strane ima sina Dorijana iz vanbračne zajednica sa Anom Marijom Kikoš, kao i dve devojčice Aleu i Aliu, koje je dobio sa suprugom Ivonom Ivković.

