SKANDAL! "SLOBU JE MOLILA, A ŽELJKU JE NAPLATILA DUET" Rale udario na Daru Bubamaru! A evo za koga je u stvari pisana sporna pesma

Pesma "Infarkt duše", koja je ovih dana napravila potpuni haos na estradi, nikada nije ni bila napisana za Daru Bubamaru i pomenutog Željka Nikolića, već za Suzanu Jovanović, ženu Saše Popovića i Tonija Cetinskog, prenosi Scandal.

Jedna od poslednjih Marininih pesama, ako ne i poslednja, urađena je po narudžbini Saše Popovića za njegovu ženu Suzanu i Tonija. Kada je pesma bila završena Suzana je došla u studio međutim, pesma joj nije legla što je potvrdio i Popović. Kako je odustala od svega, pesma je ostala kod kompozitora Gorana Ratkovića Raleta više od nekoliko meseci. Onda je na Marinin predlog, Rale odlučio da je ponudi dalje. Naime, Marina je zamolila Raleta pošto je bila pred sam kraj svog života i on je preko Instagrama pronašao Željka kome je ponudio pesmu, a onda su pozvali Daru Bubamaru da Željko sa njom snimi duet. Rale sada otkriva šta se sve dešavalo, kako je pesma završila kod Slobe Radanovića, ali i da li je Dara pomogla Slobi ili je Sloba jedva pristao da saraduje sa Darom. O svemu tome Rale govori potpuno iskreno kao neko ko nikada nije mogao da sakrije istinu.

- Ono što mogu da kažem je da nije u pravu, ali stvarno nije u pravu i to je sve što mogu da kažem na tu temu.

Jel ona kupila tu pesmu, pošto je to izjavila?

Gde kupila pesmu ona, jao! Ona je naplatila pesmu.

Ona je uzela pare od čoveka sa kojim je snimila duet? Ona mu je naplatila više nego ja, tri puta.

Jel si ti pesmu prodao i njoj, njima Slobi? Ne. Ja nisam sam tu... Ja sam kompozitor, Marina Tucaković je tekstopisac, Futa je naslednik njenih prava i imam Branislava Glušca koji je aranžer. Prvi put u životu sam imao ovu situaciju. Dogovor je bio potpuno drugačiji, ali je splet okolnosti bio takav da sam na kraju ja ispao kriv. Da sad ne objašnjavam šta, kako, gde. Ja sam onda konsultovao i Futu í Glušca, pošto sam se našao u situaciji u kojoj nikad nisam bio, šta da radim u ovoj situaciji. Meni Futa kaže šta god uradio, vratio pare, prodao drugi put, naplatio, ti si kriv, kao što i jesam.

Jel pesma Darina ili je pesma Slobina?

Ugovor za pesmu imaju Željko Nikolić i Sloba Radanović. Obojica. Željko ima pravo prvog izvođenja, što je on iskoristio, on je prvi objavio. Dara nema nikakva prava, nema je u ugovoru, neka pokaže ugovor.

Dara je zapravo profitirala, jer je naplatila da snimi duet i to je jedina njena stvar, jel tako?

I ona sad pravi marketing sebi na konto toga zato što je jednostavno tu. Što joj ja ne osporavam.

Ona je samo izvođač u suštini? Dabome, ona samo neka pljuje i neka roka, što se mene tiče. Po meni slobodno, ja s njom nemam problem.

Ona može da skine pesmu, pošto je skidala pesmu Slobi Radanoviću? Ne može da skine, to je sve bilo na falš temeljima, to nije imala pravo.

Hoće li sad ona biti penalizovana zato što je lažno prijavila?

Pa što bi ja to radio? Mi smo sve to vratili u normalu i preko svega, znači sve je u redu, nema problema ikakvih, neću se baviti sad time.

Željko je iskoristio pravo prvog izvođenja, Sloba Radanović je posle toga potpisao sa tobom i Futom ugovor. Jel čovek je kupio regularno pesmu? Tako je, dobio je prava za pesmu.

Njemu niko sada ne može ništa? Tako je. Ne može mu niko ništa.

Poenta priče je da Dara tebi nije dala nikakve pare?

Koje pare, bre?

Kao, ona ti je dala pare i ti si je zeznuo?

Sa njene strane je ružno i ako bih ja vraćao istom merom, to nije bilo džentlimentski, ali nije u pravu.

Poenta priče da ona tebi nije dala pare?!

Heka pokaže jedan dokaz da je dala.

Koja se pesma tebi više sviđa, da li Slobina verzija ili ta Darina? Iskreno, ne znam. Oni su okačili na Youtube neku mp3 verziju koja nije ni finalna. Nisu me čak ni zvali kad se desio problem. Da su me pozvali pa da kažu Rale evo problema, šta se dešava, nego ni to nisu. Samo su okačili pesmu. I to neku verziju koju su imali i koja nije bila finalna verzija. Oni sutra valjda rade spot za tu pesmu pa će dobiti od mene finalnu verziju.

Da li se slažeš sa tim da oni to urade? Naravno, pa naravno da se slažem. Ne samo ja, nego svi, i Futa i Glušac, svi se slažemo. To se napravila neka frka, da kažem veštačka, koja je svakom na kraju dobro došla. Niko tu nije izgubio, svi su samo profitirali.

A jel istina da je Sloba nosio tu pesmu Ceci da snimi duet sa njom i da ga je ona odbila?

- Ne, to nije ta pesma, to je pesma za koju je napravio šou program. On je trebalo da sa Cecom snima "Baterije", ali im se termini nikako nisu poklopili. Njoj je bilo rano da to sada izađe.

Jel imao Sloba sporni Darin snimak? Ona tvrdi da je imao iz tvog studija njen snimak i da je nosio svima i puštao?

Ne, to nije istina. Istina je da je Ceca sa Slobom trebala da snimi "Baterije", to je druga pesma, ne ova i da se nisu poklopili sa terminima oko izlaska. To je jedino istina.

Sve u svemu to nije njena pesma, ona se ne pominje u ugovorima nigde?

Ona je gost u pesmi.

Naplatila je svoje gostovanje, a nije, kao što je rekla pomogla mladom kolegi? Duetsku pesmu Slobe i Dare si takođe ti radio, ona kaže da mu je puno pomogla u karijeri zbog te pesme?

- Do tog dueta je došlo na njeno insistiranje, a ne na Slobino. Da sad ne idem dalje! Ona je insistirala da otpeva tu pesmu sa njim.

Znači, Sloba nije nju molio?

Ne, apsolutno ne.

Jel on to oberučke prihvatio, jel on bio za to? Jel je išlo lagano ili si ga ti ubeđivao da snima sa Darom?

- Nije išlo lagano. Ne volim licemerstvo. Dara je izjavila da je ona njemu pomogla. Nije mu pomogla, šta god ko mislio. Ja sam njega jedva ubedio da on to otpeva s njom, on je bio protiv toga.

Jel bio neki dil među njima da ti znaš?

Ne znam ništa šta je bilo. Nemam pojma. Uglavnom znam da je nešto ona otpevala prvu verziju te pesme, Sloba se nešto nije složio, onda je došla još jednom. Odradili smo to kako je on zamislio. Iako je moja pesma, ja sam verovao Slobi u smislu da oseća i stvarno je bilo bolje. Ona je to otpevala super i to je izašlo i to je prošlo odlično, ne mogu da kažem da nije. Dvadeset pet ili šest miliona pregleda, koliko ima, nije to malo za jednu klasičnu pesmu, nije to trendi pesma.

Slobi sada niko ne može da ukine pesmu, niti će biti na sudu zbog svega toga?!

- Ne može, niti može bilo ko da završi na sudu osim ako ja nekog ne tužim. I Željko Nikolić je zaštićen ugovorom isto kao i Sloba.

On samo ima pravo prvog izvođenja i to je to?!

Naravno, on je to dobio, on je to iskoristio. On je dobio to pravo pre tri godine. Nije on to dobio sad, pa da mi pričamo dalje, nego pre tri godine je dobio to pravo, a što ga nije iskoristio to moraš njega da pitaš. Nije to pesma od juče, pa su u dva dana izašle dve verzije pesme, ta pesma tri godine stoji kod njega nije je iskoristio.

