Pevač Marko Bulat gostovao je u emisiji Divan Šou kada mu je voditelj Ivan Gajić postavio pitanje da li je devedesetih bio iskušenju da postane kriminalac, ali se predomislio kada mu je astrolog rekao da ga čeka robija?

Pevač je negirao da je u pitanju astrolog, ali je potvrdio da je sve ostalo istina:

- Malo si formulisao pogrešno. Ne znam kako da nazovem to čime se taj čovek bavi. On je pomogao mom teči da dobije potomstvo, zato što mu je bila urađena neka magija. Zbog toga sam i ja otišao kod njega.

01:11 BULAT OTVORENO PRIZNAO: HTEO SAM DA BUDEM KRIMINALAC, SPASAO ME VIDOVNJAK! Karte su bile strašne, a njegovu rečenicu i danas pamti

Već sa 17 godina razmšljao je da bi zbog nekih sklonosti mogao da plati životom:

- Ja sam koliko sa 17 godina govorio o svojoj smrti mojoj majci i svima. Govorio sam im kako da me sahrane i osećao prisustvo da će to se desi. I onda sam zbog toga otišao kod tog čoveka. On je otvorio tarot karte i treća karta je bila smrt. Tada mi je rekao: Okani se sinko lopovulka, jel nisi dostojan da ti kosti trunu po robijama. To je bila rečenica. Nema veze sa astrologijom.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

