SRPSKI POLITIKOLOG UŽIVO IZ NEMAČKE: Spremaju se za slavlje, ali stvar će se preokrenuti protiv njih! Rusi i Srbija IMAJU ODGOVORE

Iz Nemačke su u jutarnji program Kurir televizije uživo uključio Andreja Lović, politikolog.

Izvestio je kakva je klima u Nemačkoj u kontekstu glasanja o rezoluciji o Srebrenici koje će se odigrati na današnji dan.

Komentarisao je pretnje Analena Berbok zemljama koje odbiju da glasaju za rezoluciju.

- Po mnogim spoljnopolitičkim pitanjima, u Nemačkoj ne vlada baš jednoglasje po svim pitanjima- Međutim, ne čudi ovaj nastup zelene ministarke spoljnih poslova, gospođe Berbok, zato što je upravo njena stranka bombardovala Republiku Srpsku i Republiku Srbiju, odnosno, Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, a mnogi zaboravljaju i ono bombardovanje Republike Srpske 1995. godine.

- Hoću da istaknem i jednu važnu činjenicu, a to je da danas, 23. maja ove godine, Nemačka slavi 75 godina postojanja svog modernog ustava. I danas i ovih dana će se organizovati u Berlinu i širom Nemačke veliki koncerti i politički mitinzi na osnovu njihove, kako oni kažu, proslave demokratije Nemačke i slobode. Dakle, oni danas slave 75 godina novog modernog ustava, nakon oslobođenja, kako oni to vole ovde da navode u medijima od nacionalizma i fašizma, a Srbima žele u Njorku baš na današnji dan da zalepe etiketu genocidnog naroda i genocida. Mislim da to govori upravo o prilogu nemačkog licemerja i licemerne politike, koju Nemačka sprovodi, po pitanju Srba i Balkana generalno. Njihove histerične reakcije na nastup predsednika Alekasandra Vučića upravo govore o tome da su svesni da stvar mogu da preokrenu protiv sebe.

Ocenio je da Nemačka kalkuliše sa muslimanskom dijasporom i sa stradanjem muslimanskog stanovništva u Gazi:

- Velika je muslimanska dijaspora u Nemačkoj i stoga Nemci žele da naprave jedan balans u odnosu na politiku prema Palestini i Izraelu. Videli smo juče vest da nekoliko evropskih država želi da prizna državu Palestinu, međutim Nemačka vlada se odmah oglasila povodom tog pitanja i rekla da ne želi da prizna državu Palestinu i da je politika podrške Izraelu apsolutno neprikosnovena i da je to politika SRN, koja je upravo satkana na tom ustavu od 1949. godine. Dakle, mi tu vidimo jedno laviranje. Sa jedne strane se zgražavaju zbog zločina u Srebrenici koji žele da okarakterišu kao genocid, a sa druge strane ne žele da osude izraelske napade na Gazu i na Palestinu i ne žele uopšte da pokušaju da iznađu političko rešenje po pitanju Palestine. Ja bih to posmatrao u tom kontekstu.

Ukazao je na posledice zbog kako kaže otvaranja "Pandorine kutije":

- Upravo ta pogrešna politika Nemačke i Zapada će dovesti do velikih podela ne samo unutar BiH i miniranja Dejtonskog sporazuma, kao što je to juče gospodin Dodik, predsednik Republike Srpske, lepo rekao, već će to dovesti do novih polemika u svetu. Upravo će Rusija pokrenuti neka pitanja i verovatno, i mi, zato što smatram da će Beograd sigurno pokrenuti i pitanje Kragujevca, pitanje svakako genocida ustaške NDH u Jasenovcu nad Srbima i mnoga druga pitanja.

- Dakle, ako ne okarakterišemo Gazu kao genocid, onda ne može ni Srebrenica da bude genocid. Govorimo o brojevima, govorimo i o činjenicama. Moramo da budemo svesni da se u Srebrenici desio jedan strašan, užasan zločin, ali da to nije genocid. Gospodin Walter Lindner, tadašnji državni sekretar ministarstva spoljnih poslova SRN i ambasador Nemačke u Indiji, je u svojoj najnovijoj knjizi baš u jednom pasusu govorio o Srebrenici kao zločinu, ali nije okarakterisao Srebrenicu kao genocid.

