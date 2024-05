BURAN LJUBAVNI ŽIVOT GOCE TRŽAN: Za njen koncert ovaj beogradski "šeik" kupio je sve karte, a bajka postala pakao: Varala sam...

Goca Tržan noćas održava solistički koncert povodom 30 godina karijere, ali ova fatalna žena može da se pohvali i neverovatnim gestom koji je doživela već na samom početku, koji nije nijedna pevačica ni pre, ni posle nje.

Naime, 2001. godine nastupala je u Sava Centru, a sve karte je kupio njen tadašnji dečko, biznismen Dejan Dragojlović. Želeo je da peva samo za njega.

- Da je to istina, mislim da je novinarski posao da odeš u Sava Centar i da pitaš kada su sklonjene karte za Centar Sava. Za prvi dan. Karte za prvi dan Sava Centra sklonjene su dva dana posle zakazivanja koncerta. Toliko o marketinškom triku. U tom trenutku ja sam izdala album "Želim da se promenim". Radila sam utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i uopšte mi nije bio potreban nikakav marketinški trik. To je uradio neko za mene. Za mene kao ženu - objasnila je Goca tada u emisiji "Iz profila".

"Kažu ljudi" Verujem da kažu al ne verujem da su svi ljudi.Veruj samo svojoj intuiciji!Ona je često pouzdanija od svega što vidiš i čuješ. pic.twitter.com/1kNdpJHQDB — Dejan Dragojlović (@DDragojlovic0) April 11, 2017

Goca i Gane Pecikoza prekinuli su saradnju nakon njegovih izjava o navodnom marketinškom potezu pevačice. Inače, Pecikoza je Goci bio menadžer, ali i kum.

Ta ljubav nije opstala, a izgleda da su umesto lepih uspomena, ostale ozbiljne trume. Naime, Goca je 2017. godine pričala o veoma teškom periodu u emotivnom životu, pre braka sa Ivanom Marinkovićem, iako nikada nije rekla od koga je pretrpela nasilje. Međutim, mnogi su baš Dragojevića povezali sa tom pričom.

foto: Kurir televizija

- Ne zanima me da li se on našao u priči, nije to nešto što me brine. Da sam htela da se zna ko je on, rekla bih otvoreno. To je deo mog života, moje ličnosti, onoga što smatram da sam preživela i da me je nečemu naučilo. Nije bitno ko je to uradio, nego da sam preživela i kako sam se izborila - govorila je Goca tada za medije.

A nedavno se opet osvrnula na ovu situaciju koja je odjeknula u medijima:

- To je jedna priča koja je moja. Nažalost, mi pevačice smo sklone tome da hranimo svoj ego takvim stvarima. Desilo se u „Sava centru“, bila sam mnogo jaka riba, onda smo pokušali malo medijski da iskoristimo, normalno, a onda me to mnogo više koštalo. Ljudi su mislili da smo mi to napravili kao neki hajp, namerno... Batice, mislim, ja ni sad nemam te pare da kupim tri hiljade ulaznica, ne bi mi palo na pamet - objasnila je pevačica.

Inače, Dragojević je bio uhapšen u okviru akcije "Kraba", jer se sumnjalo da je umešan u malverzacije sa nabavkom uređaja u Institutu za onkologiju u radiologiju. Međutim, oslobođen je optužbi 2016. godine.

Ljubavni život vatrene plavuše uvek je intrigirao javnost, a ni ona nikada nije krila svoja osećanja.

- U mnogo pesama je ugrađeno mnogo delova mog života. Znaš? Delova mojih srećno-nesrećnih ljubavi. Dok sam snimala pesmu i album "Zagrli" raskidala sam sa jednim dečkom, a već sam bila u vezi sa drugim. Dr**a, raspad! Istina je, varala sam partnera. To je to... Bila sam devojka, igrala sam s - rekla je kroz osmeh.

Brak sa Ivanom Marinkovićem

Ljubavna priča sa Marinkovićem počela je vrlo zanimljivo. Naome, rijaliti učesnik nikada nije krio da je bio Goci veliki fan.

foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić

- Iskreno, bio sam veliki Gocin fan, jedva sam čekao da je upoznam! Počeo sam da radim kao konobar u jednom kafiću u Beogradu 2005. godine, a uporedo sam prodavao firmiranu garderobu u butiku, gde mi se ostvarila velika želja! Goca je jednog dana došla tu i tad smo se prvi put videli. Onda je često svraćala i kupovala stvari od mene. Poverila se našoj zajedničkoj drugarici da joj se dopadam i tražila joj moj broj telefona - rekao je za medije Ivan i dodao:

- Nisam ni sanjao da ću uspeti da je smuvam, a kamoli da se oženim njom. Prvi se*s nam je bio u Domu skindikata, ali ne bih otkrivao tačno u kom delu dvorane i kako je sve izgledalo..

Posle kratkog zabavljanja su stali na ludi kamen, a već 2007. godine su dobili ćerku Lenu.

Ubrzo su se venčali, a 2007. godine su dobili ćerku Lenu.

- Ubrzo posle venčanja, u aprilu 2007. Goca se porodila i dobili smo ćerku Lenu. To su bile godine kada smo se mnogo voleli. Priznajem, imali smo dosta trzavica i padova u braku, ali i mnogo lepih momenata, koje ću pamtiti ceo život - iskren je bio Ivan

Tokom bračnog života, Ivan se susreo sa ozbiljnom bolešću - encefalitis, a Goca je u tim momentima činila sve kako se bi se što pre oporavio.

foto: Printskrin / You Tube

Međutim, do kraha ljubavi došlo je 2011. godine, a tada su Goca i Ivan jedno drugo krivili za razvod, a prepucavanje je postalo poput medijskog rata.

– Baš kao ni Ivan, ni ja nisam želela da dođe do ove situacije. Zna se da je za tango potrebno dvoje, pa i razvodu doprinose dvoje ljudi. Nije mi teško da priznam da sam kriva, ali svakako nisam jedina kriva, baš kao što nisam varala Ivana. Sad nije važno ko je koga ostavio, jer to neće promeniti stvar. Nemam nameru da sedim skrštenih ruku dok me pojedinci predstavljaju kao preljubnicu, jer ja to nisam. Da sam želela da varam, sigurno bih odavno izašla iz braka - pričala je tada Tržanova, dok je Ivan tvrdio da se upravo ona nije dovoljno trudila.

Iako je prošla kroz buran razvod, koristi svaku priliku da istakne kako bi sve opet ponovila, jer je dobila predivnu ćerku koja ju je oplemenila u svakom smislu.

Jedna od njenih pesama, "Srećo nečija", ima poseban emotivni naboj jer je nastala tokom faze rastanka od Ivana.

Divan odnos sa 14 godina mlađim

Goca je pravu ljubav spoznala pored Raše Novakovića, koji je radio kao bubnjar u njenom bendu. Mnogo puta je do sada rekla kako je upravo on naučio da zavoli i sebe.

foto: Nemanja Nikolić

Iako ni u snu nije mislila da je Raša postati njen muž, danas sa njim živi bajku. Iako je Goca starija od njega 14 godina, oni su pravi primer da su godine samo broj.

Pevačica nije imala u planu da posle razvoda ulazi osmah u ozbiljnu vezu, već je htela da se zabavlja. Međutim, sudbina je htela drugačije...

Raša je u jednom momentu došao u Gocin bend, i pri samom upoznavanju ga je očarala njena energija.

- Došao je u moj bend kao novi član i imao je 23 godine. On je za mene bio klinac - pričala je svojevremeno Goca, koja je u tom trenu imala 37 i nije želela ozbiljnu vezu.

- Na početku, barem što se mene tiče, to nije trebalo da bude ni brak ni veza na duže staze, to je trebalo da bude jedna seksualna avantura koja će da mi nahrani ego, ali ispostavilo se drugačije - kaže Goca.

foto: Damir Dervišagić

Radomir nije odustajao od svoje namere i malo po malo, uspeo da osvoji pevačicino srce. Prvo su bili u vezi 4 godine, a potom su uplovili i u bračne vode. Nikada nisu bili deo skandala, a njihovoj ljubavnoj priči se svi dive.

Iako se godinama bore da dobiju dete, njihova ljubav nikada nije bila na ispitu.

- Najbolja stvar koju mi je rekao je kada smo se vratili iz Praga i kada nam nije uspela vantelesna oplodnja predposlednji put... Nikada neću zaboraviti, vozili smo se autom i on je rekao: "Žuiza", tako me on zove: "Baš me briga da li ću imati svoje biološko dete, ono što je najbitnije to smo ti i ja. Jer i Lena, koja sada već ima 15 godina će jednog dana samo da ode, da nas ostavi, da ide svojim putem i da pravi svoju porodicu i to dete ako ga dobijemo ili ne dobijemo bi otišlo i ostavilo nas... Ja neću da izgubim tebe" - pričala je Tržanova ranije.

kurir.rs/stil

Bonus video:

05:22 Goca Tržan pred koncert