ISPLIVALA BIZARNA MRAČNA TAJNA SRPSKOG MEGAHITA: Pesma je sve samo nije ljubavna, ova priča stvara jezu...

Pesmu "Voli te tvoja zver" sastava "Divlji anđeli" generacije i generacije pevaju još od 80-ih godina prošlog stoleća do danas.

Ipak, prema tvrdnjama korisnika društvenih mreža, tekst ove numere nije nimalo naivan, a ponajmanje ljubavni, kako deluje na prvu loptu.

Naime, uvreženo je mišljenje da je napisana u zatvoru i to od stane mladića koji je robijao zbog napastvovanja.

- Pesma je napisana u zatvoru od strane silovatelja za žrtvu - poručila je nekadašnja zadrugarka Anja Todorović, snimajući se uz ovu pesmu.

Međutim, kako je kao autor teksta ove numere potpisana Marina Tucaković da se zaključiti da je reč o još jednoj urbanoj legendi, poput one vezane za pesmu "Zmaj" Indire Radić, što je naposletku demantovano.

Tekst pesme "Voli te tvoja zver"

"Tvoj dah me mami da ti se dam i hoću jer dugo, dugo sam sam. Ne, neću za nju, neću da znam. Tvoj dah me mami da ti se dam. Voli te, voli te tvoja zver, princ iz života tvog, sudbine tvoje dar i žar. Ostavio sam trag po telu tvom koji nikad, nikad neće da prođe. Ostavio sam prah u srcu tvom i on će uvek, uvek da traje. Ne, ti nisi htela anđela, htela si crnog đavola, od mene si to i dobila...", glasi tekst ove pesme.