"SAD ĆEŠ IMATI 20 ODSTO MANJU PLATU ZBOG OVOGA!" Poznata pevačica kaznila kućnu pomoćnicu, a razlog će vas ŠOKIRATI

Nada Obrić ispričala je jednom prilikom anegdotu iz svog doma kada je smanjila platu služavki iz neobičnog razloga.

„Primila sam jednu ženu koja radi kod mene i odmah sam joj rekla: ‘Da se nešto dogovorimo. Osnovno što moraš da zapamtiš jeste da ujutru, dok me ne čuješ u kupatilu, ne budiš me, sačuvaj me Bože! Tad kuvaš kafu i, kad ja siđem, mora da me čeka kafa i med“, izjavila je Nada jednom prilikom za „Pink.rs“.

„Dok pijem tu kafu, ne postoji niko i ništa na kugli zemaljskoj zbog čega ti možeš nešto da me pitaš. Gluvonema ti, gluvonema ja. Ako vidiš da je počela kuća da gori, nemoj slučajno meni da si rekla, za to vreme već možeš da pozoveš vatrogasce. Dakle, ni u tom slučaju nemoj da me zoveš. Sutra ujutru, ja se budim i vidim dve šolje kafe. Rekla sam joj: ‘Šta smo se juče dogovorile? Kome je ova kafa? Izvini, je l’ smo mi postale drugarice, aman, ženska glavo?! Makni tu kafu i sad ćeš imati 20 odsto manju platu zbog ovoga'“, ispričala je Obrićeva, koja je ipak navodno smanjila zaradu svojoj pomoćnici za 10 odsto, a ostalih deset joj je oprostila zbog toga što ju je služavka baš dobro imitirala i tada nasmejala do suza pevačicu.

Nada Obrić decenijama je prisutna na sceni, a poznata je po pesmama „Dugo te dugo očekujem“, „Bolna ti ležim“ i „Još me boli jedna stara rana“.

