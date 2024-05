BAZEN U DVORIŠTU, A POGLED VREDAN MILIONE! Folker napravio raj na Avali, pola estrade mu dolazi, a evo šta planiraju s njom

Aleksandra Džidža Stojković otvorila je vrata porodične luksuzne vikendice koja se nalazi na Avali nadomak Beograda.

Vikendica sa bazenom odiše modernim stilom, ali sa primesama retro dizajna, koju pevačica u budućnosti planira da rentira i drugim ljudima.

- Ovde je prelepo, za odmor naravno, treba da se pobegne malo iz onog ludila. Beograd je postao tesan, bar meni. Vole ljudi da kažu, pa evo i ja da naglasim da sam rođena u Beogradu. Mi smo ovde napravili kutak za nas i za prijatelje, možda ćemo da vidimo pa da i je rentamo. Za sada je samo uživancija – rekla je pevačica.

Centralna prostorija vikendice je kuhinja sa dnevnim boravkom gde pevačica provodi najviše vremena.

Svi koji su posetili dom Stojkovića uvek su govorili da je Bosančeva supruga Dunja vrsna domaćica, a Džidža otkriva da li je talenat za kuvanje nasledila od majke.

- Meni je drago što je to tako, ona stavrno zna da napravi sve kad hoće, kad neće, neće. Na primer urmašice pravi najbolje na svetu. Mi svi nekako volimo da ugostimo, takvi smo, ajde da se jede, da se pije kafa, uvek nutkamo ljude. Počeli su ljudi da mi pričaju „Nemoj da me nutkaš, nisam debil“, ali jednostavno to je tako kod nas – istakla je ona i dodala:

- Prosto je tako, ja sam to od moje mame naučila, takva sam i po prirodi. Ja kuvam kad hoću, kad neću, neću. Nisam nikada bila od onih koji idu i sede po restoranima svaki dan, baš nisam u tom fazonu. Skuvam sama ili odem do kuće, meni tata uvek kaže kada ću da prestanem da iznosim kese iz kuće, pa onda kaže mami isto. Ja lepo dođem, kažem treba mi ovo i samo odnesem. To je isto moja kuća, ja sam i dalje tamo duhom.

Aleksandra nikada nije krila da je veliki gurman i da je navikla da jede jaku hranu, ali kaže da to utiče na njenu liniju i da je zbog toga upravo ponovo počela da trenira.

- Ješću hleb, testo, sir, to volim. To jeste problem kada treniram sada, ne vidi se da treniram – kazala je pevačica.

U dvorištu kuće nalazi se mali bazen, a sa terase se prostire predivan pogled na prirodu Avale i okolinu. Tu je i roštilj kao i svi prateći elementi za odmor i uživanje.

