KO JE ČOVEK KOJI STOJI UZ SEVERINU, A MRZE GA NJENI BIVŠI?! Pevačica mu dala SVE na tacni: Svi prolaze samo ON ostaje

Nakon što je Igor Kojić u intervjuu za hrvatske medije izneo niz detalja o svom braku sa Severinom, između ostalog je u više navrata spomenuo i njenog bliskog saradnika, a na osnovu svega što je rekao, jasno je o kome je reč.

Igor Kojić, bivši suprug pevačice Severine, govorio je o njihovom braku, razvodu, ali i druženju sa njenim nekadašnjim partnerom Milanom Popovićem, sa kojim pevačica ima sina.

Naime, govoreći o tome da li je Popović otežavao njegov i Severinin brak, on je otkrio neke nepoznate detalje.

- Ne mogu reći da je Milan Popović toliko otežao naš zajednički život koliko su otežale konstantne sugestije i odluke Severininog najbližeg saradnika u vezi s celom situacijom oko sina Severine i Milana. Milan i ja smo dva puta vodili dugačke razgovore još dok smo Severina i ja bili u braku. Jedan razgovor je trajao duže od pet sati, kada sam shvatio da Milan ima racionalan pogled na celu situaciju i da želi pronaći rešenje. Bio je spreman razgovarati, ali za rešenje svake situacije potrebno je dvoje. Kada god bi se i napravio neki korak napred u rešavanju situacije, na red bi dolazile razne sugestije i teorije Severininog saradnika i njegovog tima. Sugestije koje bi pola koraka ka mogućem rešenju vratile sve za tri koraka unazad - rekao je Igor za Index.hr.

- S Milanom sam se često susretao na vratima kada bi dolazio po sina i jednom prilikom sam ga pozvao da uđe u stan kako bismo nas troje u miru popričali kao odrasli ljudi i bar pokušali malo olakšati odrastanje deteta uz celu situaciju. Sedeli smo, razgovarali smo sve troje, pokušali se nešto dogovoriti. Ne znam da li bismo uspeli jer najveći problem je taj što bi svaki i najmanji korak ka mogućem rešenju bilo koje situacije kasnije naišao na oštru osudu Severininog najbližeg saradnika. Severina bi svaki put pala pod uticaj tih vladara njenog straha, a sve u svrhu apsolutnog kontrolisanja njenog lika i dela - nastavio je Kojić.

- Nažalost, to njeno okruženje vam dođe kao ruska babuška. Vidite samo jednu figuru, ali istina je da su za svaku odluku najviše odgovorne one figure koje se ne vide izvana. Moć vladanja nad drugima neodoljiva je slast tamne strane čovekovog bića. Zvuči bizarno, ali ako pogledate film Bohemian Rhapsody o životu Freddieja Mercuryja, biće vam jasno kakve su uloge u tom PR timu koji se toliko spominje. Severinina sestra Zdenka bi vam puno direktnije objasnila taj odnos i celo to okruženje. Ne tako davno Zdenka je otvorila bocu vina i proslavila Severinin prekid saradnje s njenim najbližim saradnikom, koji je i glavni uzrok loših odnosa sa sestrom i celom njenom porodicom. Žao mi je što Severina sve ovo proživljava i verujem da će se jednog dana ponovo otrgnuti iz tih kandži i u centar svog bića staviti prave vrednosti - istakao je Igor.

- Jedan mali kompromis uvek se može pronaći, pogotovo kada je dete u pitanju. Takođe je i Aleksandrova baka, a Severinina majka, neretko predlagala susret s Milanom, ali konstantni otpor ka takvom rešenju je najviše pružao Severinin prvi saradnik i njegov uvezani tim koji ima najviše uticaja na svaku odluku. Cela ta njegova ekipa koju vi ne vidite se bavi jako gadnim radnjama i svakodnevno smišljaju razne teorije i uporno rade na pogoršanju već narušenih odnosa Aleksandrovih roditelja zbog ličnih interesa. Severinin prvi saradnik je odavno postavio standarde svih njenih situacija po principu ‘omasovi problem pa ga diskredituj u javnosti kako bi ga lakše mogao kontrolisati’, dodao bih još ‘kako bi njome lakše mogao upravljati’. Doživeo sam to da se taj čovek bavi u proseku 10 sati dnevno Aleksandrovim ocem i video kako proizvodi enormnu količinu mržnje prema Aleksandrovom ocu, što stvara konstantni pritisak na normalni tok života. Sve ovo ne čudi ako uzmete u obzir da je on na neki bolestan, neprirodan način zaljubljen u Severinu, što je i priznao njenoj majci u nekoliko navrata. Zvuči kao dobar triler, ali taj filmski lik u potpunosti živi Severinin život, nema svoju porodicu, ateista je, kao i cela ta izvrnuta ekipa, i ne krije to, već ponosno huli. Često je Severini znao reći, citiram: „Kapiraš, hani, deca su ti mali đavoli, kapiraš, oduzmu ti celi život i na kraju te napuste" - tvrdi Kojić.

- Shvatio sam da je to jedna od ključnih tačaka zbog kojih Aleksandrov otac ima problema u komunikaciji i ne želi da mu dete odrasta u tom okruženju koje aktivno utiče na sve odnose i odluke u odrastanju njihovog deteta. Celo to okruženje vam je nalik sedmom krugu pakla, čiji je put popločan najboljim namerama. Hvala Bogu, nemam više dodirnih tačaka s njima, želim im sve najlepše u životu i neka ih sve Bog blagoslovi - dodao je Severinin bivši suprug.

- Riba smrdi od glave, a ne od repa, a ta glava, koju javnost ne vidi, svojim je savetima i započela sudski proces pre 10 godina na čijim valovima i dandanas surfuje zbog ličnih interesa uz pomoć principa koji sam opisao. Lako će se pronaći svako o kome govorim u ovom intervjuu, a na njegovu ekipu sam se osvrnuo iz tri razloga. Prvi je da bi deo javnosti koji zanima ova španska sapunica bolje shvatio algoritam i uticaj ljudi koji se kriju iza suknje. Drugi je da bih ukazao na koren lažnih informacija koje se plasiraju o mojoj porodici i meni. Treći razlog je da bar jedna osoba iz mog iskustva izvuče pouku i ne dozvoli raznim lešinarima da utiču na porodične odluke i da se mešaju tamo gde im nije mesto - dodao je on, između ostalog.

Iz svega ovoga što je Kojić ispričao da se zaključiti da govori o severininom dugogodišnjem menadžeru Tomici Petroviću.

On i Severina sarađivali su 17 godina kada je u medijima odjeknula vest o tome da prekidaju saradnju. Kako su 2019. godine prenosili regionalni mediji, Severina je navodno tužila Tomicu i tražila da joj isplati odštetu u iznosu od 100.000 evra jer je smatrala da joj je naneo veliku štetu kada je iznenada prekinuo poslovni odnos sa njom.

- Tomica je preko svoje firme vodio sve poslove za Severinu, sva plaćanja je on obavljao, ugovarao nastupe, organizovao velike koncerte, reklamne kampanje, sklapao sponzorstva. Dok su zajedno radili, ona nije imala potrebu da se brine o tim, naizgled, tehničkim stvarima, jer je sve na vreme bilo završeno. U najmanju ruku, očekivala je od njega da joj na vreme saopšti svoju odluku da više neće sarađivati, jer tako ne bi dospela u ovo situaciju. Morala je da otkaže nekoliko većih koncerata jer je Tomica potpisao ugovore, a onda ih raskinuo. Takođe, trebalo je da krajem proleća snimi reklamu za jedan poznati hrvatski brend, ali je i to pod znakom pitanja jer je pregovore o tome vodio on - rekao je tada sagovornik Kurira.

Ipak, ubrzo nakon toga oglasio se i pevačicin PR menadžer Davor Grgin i demantovao navode o tužbi.

- Netačno je da je Severina podigla sudsku tužbu protiv Tomislava Petrovića, pa je logično netačno i da traži bilo kakvu odštetu. Netačno je da je Tomislav Petrović otkazao Severinine ‘koncertne nastupe i sponzorske ugovore’. Netačno je i da sam ja otkazao saradnju Severini, kao njen PR saradnik i da ja više nisam deo njenog PR tima. Dokaz za to je upravo ovo što vam dostavljam. Naši poslovni i privatni odnosi su odlični - napisao je on tada.

Pisalo se i da poslovni problemi nisu bili jedino što je razdvojilo Tomicu i Severinu. Naime, mediji su tada pisali o tome da se Petrović od samog početka pevačicine veze sa Kojićem protivio tom odnosu, te da njih dvojica nikada nisu bili u dobrim odnosima.

Baš zbog toga je, navodno, odlučila da prekine saradnju sa Tomicom, ali je to značajno uticalo na njenu karijeru i posećenost njenih nastupa. Upravo zbog toga nakon nekoliko meseci je odlučila da Petroviću da još jednu šansu i ponovo je postao njen menadžer.

S obzirom na to da je funkciju njenog menadžera u međuvremenu vršio upravo njen suprug Igor Kojić, njemu se ova odluka nije dopala.

To se dalo zaključiti i kada je pevačica na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je ona sa nekoliko ljudi, među kojima je i Tomica Petrović. Ona je u opisu fotografije napisala: „Imam mali krug velikih ljudi“.

Igor joj je tada ljutito prokomentarisao fotografiju, ne krijući nezadovoljstvo.

- Ako kreneš od ovog prvog, veliki krug malih ljudi. Kad je kašika u medu, oko tebe sto lica, kad si u problemu, samo Bog i porodica. Čuvaj se onog koji poružni kad se smeje - napisao je Kojić.

Tri godine nakon svađe i prekida saradnje, a šest meseci nakon razvoda od Igora, Seve je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pleše sa Tomicom i zaklela mu se na vernost.

„Hani, ja sam rešen da večno s tobom plešem… Sretan ti rođendan“, napisala je Severina uz zajedničku crno – belu fotografiju na Instagramu.

Zanimljivo je i da je njen sin rođen istog dana kada i Tomica, 20. februara.

Osim što je Petrovića ponovo zaposlila kao svog menadžera, Severina ga je navodno imenovala i direktorom svoje dve firme, preneo je svojevremeno 24sata.hr.

Severina je vlasnica i osnivačica firme “DUK production” i “Dobrodošao u klub”, a Petrović i ona su suvlasnici firme “Glazbeni program”. Te firme pevačica je osnovala uoči svoje turneje “Dobrodošao u klub”, a organizaciju istih prepustila je tada rukama veštog muzičkog menadžera Alena Ključea, navodi pomenuti portal.

Tada se spekulisalo kako su firme, koje su u vlasništvu i suvlasništvu Severine, nagomilale više od 1,7 miliona kuna, odnosno oko 226.666 evra dugova u 2019. godini. Firma “Dobrodošao u klub” dobila je i podršku za isplatu minimalnih plata.

Tri meseca je dobijala novac od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a reč je o iznosu od 11.250 kuna, odnosno oko 1.500 evra Kako je tada rekao Severinin PR menadžment, zahtev za podršku predat je za jednog zaposlenog te firme.

Tomica je za Severinu obavljao razne poslove, te se navodilo da joj „nosi torbice, kišobran, i sve što treba“. Svojevremeno se spominjalo i da je pevačici bivši partner Milan Popović, plaćao određenu sumu za sve njene prohteve, a spisak troškova navodno mu je dostavljao upravo Tomica.

- U decembru 2011. godine na spisku čija je vrednost 37.500 evra stoji da Milan uplati Severini režije, troškove kreditnih kartica, telefone, knjigovodstvo, ali i čišćenje tepiha, šminku, popravku kod majstora Ljube, lizing za auto, uramljivanje… On joj je tada uplatio 45.000 evra - prenosio je tada Blic.

U januaru 2012. godine, Seve je navodno potrošila nešto manje novca, tačnije 20.000 evra.

- S obzirom na to da je Severina u ovom mesecu bila u bolnici i čekala porođaj, ona je tražila od Milana da joj da novac da bi kupila 23 parfema koji su bili za poklone. U naredna dva meseca tražila je, između ostalog, za sušilicu za veš, čišćenje stepeništa, servis klime dok su se kreditne kartice, računi za nekoliko telefona, krediti za kuće i stanove podrazumevali - navodi se dalje.

- Troškovi kofera, popravka tuša, menjanje guma, hrana i piće, frizerski salon, stoji u jednom od mejlova. Vrednost nijednog spiska nije bila manja od 20.000 evra, dok je najveća uplata iznosila 45.000 evra, preneo je tada pomenuti medij.

Tomica Petrović Severinu je, navodno, upoznao i sa vinarom iz Ivanić Grada, Tomislavom Voštinićem, za kog se pisalo da je sa pevačicom uplovio u vezu nakon njenog razvoda od Kojića.

Iako su imali zajedničke fotografije na društvenim mrežama i često su bili viđani zajedno, njih dvoje nikada nisu potvrdili romansu, te je sve ostalo samo na pretpostavkama.

O Tomici Petroviću ne zna se mnogo, niti se on često pojavljuje u medijima. Ipak, o njegovom i Severininom odnosu svojevremeno su govorili muzičari koji sa njima sarađuju.

- Za Severinu, pa tako ni za Petrovića, nema petka ni svetka. On je svakodnevno na dispoziciji svojoj pevačici. Za nju ne obavlja samo ono što ulazi u klasičnu ulogu menadžera. Osim što joj je menadžer i poslovni saradnik, njih dvoje su i prijatelji. On joj je oslonac u najtežim trenucima, njemu se prvom poverava, on je njena najveća poslovna, ali i životna podrška - rekli su oni domaćim medijima.

- Pitanje je ima li se uopšte šta i saznati. Odnosno, ima li on privatni život. Kod Severine i Tomice sve se ispreplitano. Zajedno su od jutra do mraka. Zajedno ručaju i večeraju, on je vozi na koncerte, s njom odlazi na prijeme, dogovara joj razgovore za novine, obaveštava medije o događajima iz njenog privatnog života… Ukratko, 24 sata dnevno posvećen je Severini i njenoj karijeri. Pauzu napravi samo jedanput godišnje, kad uzima godišnji i sa svojim prijateljima odlazi na odmor na Kornate - dodali su muzičari.

- Severina i Tomica su se poznavali pre nego što su počeli da sarađuju poslovno. Upoznali su se kad je ona bila u vezi sa s Alenom Marinom iz grupe Kojoti. Par meseci kasnije Samardžija (Lidije, Severinine tadašnje menadžerke), je Petroviću na Severinin nagovor prepustila da organizuje nekoliko koncerata, a Severini se svidelo kako on to radi, pa su počeli da posluju sve više i sve češće. Prva zajednička turneja bila im je ‘Virujen u te’, održana 2002. godine. Od tada su nerazdvojni - rekli su izvori sa estrade.

Pričalo se i da Tomica ide svuda za pevačicom, pazi da joj ne bude hladno i uvek ima spremno čime da je ogrne u tom slučaju.

- Pre nekih pet-šest godina Tomica i Seve bili su zajedno u Splitu, u društvu njenog dobrog prijatelja Petra Graše. Malo su popili, pa su u cik zore odlučili da odu na Bačvice, kako bi isprobali da li je more u maju dovoljno toplo za kupanje. Tomica je bio jedini koji se te zore nije okupao. On je, ogrnut svojom crnom jaknom, stajao na obali i često pitao Severinu: ‘Draga, je li sve u redu?’, trekli su splitski muzičari 2014. godine, dok Severina i Tomica nikada nisu mnogo želeli da komentarišu svoj odnos.

I mada neki tvrde da je Petrović potajno zaljubljen u nju, ona je njega često nazivala „bratom“ u intervjuima koje je davala.

