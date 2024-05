PROSLAVILI SE KAO "ELITNI ODREDI", A PRVO IME GRUPE VEŠTO KRIJU! Relja otkrio kako je nastao dvojac koji su devojčice obožavale

Pevači i reperi Relja Popović i Vlada Matović činili su grupu "Elitni odredi" koja je važila za jednu od najpopularnijih na domaćoj sceni, a koja se raspala 2015. godine.

foto: Damir Dervišagić

Ovi momci su ređali velike hitove, a nakon što je Relja otpočeo vezu sa Nikolijom Jovanović grupa se iznenadno i bez objašnjenja rasturila. Mnogi su za njihov prekid saradnje okrivili upravo Nikoliju, dok su svo troje ovakve navode demantovali.

Dok Relja važi za jednog od najuspešnijih repera, Vlada je nakon jedne snimljene numere odlučio da se povuče iz javnog sveta.

foto: Nemanja Nikolić

Relja Popović sada je otkrio kako su Elitni odredi zapravo nastali:

"Ja sam bukvalno tražio u odeljenju ko je iole talentovan da nešto tu sa mnom, jer nikad nisam bio u fazonu radim sam. Ja sam jedini bacao rime, a Vlada je jedini pisao pesme, razumeš? Umeo je, imao je lepu poeziju. I tako je to krenulo... Znaš, ja njega ubeđivao: "Hajmo, hajmo" i to smo snimali kod mene na gajbi na onom skajp mikrofonu. Imali smo čak i CD. Prvo smo se zvali, jao. Prvo ime grupe, znači to u sedmom razredu, zvali smo se 'Ulični pesnici kru'", ispričao je Relja u jednom podkastu.

Relju i dalje svi gledate, a pogledajte kako sada izgleda Vlada Matović:

Kurir.rs/Mondo

Bonus video:

05:41 STARS EP 310