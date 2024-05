INDIRA RADIĆ U SUZAMA OTKRILA ZAŠTO SE POVUKLA: BOL JE VELIKI! Otvoreno progovorila o NEPOZNATIM detaljima iz privatnog života!

Indira Radić, nakon enormne popularnosti koju je stekla svojim velikim hitovima, odlučila je da se povuče iz medija i napravi balans privatnog i poslovnog života.

Jedan od glavnih razloga njenog odsustva sa javne scene, bila je bolest njene majke Rose, a sada je u iskrenom intervjuu za kurir, priznala da je ostala bez oba roditelja, zbog čega se i rasplakala.

- Majka... ja ne mogu... već će početi da plačem, bolje da... Moja majka Rosa nije više sa nama. Mnogo boli, kada majku izgubite. A ja sam izgubila i oca i majku, tako da bol je veliki. Majka i otac, to je nekako kuća, to je krov, to je nebo, to je ono nešto što nas drži.

- Kada taj oslonac izgubimo onda baš treba dosta vremena da prođe da se nekako smirimo, da se izdignemo iza toga i da shvatimo da su naši roditelji tu negde oko nas, da nas čuvaju, da su kao naši anđeli čuvari. Zato, dragi moji, čuvajte svoje roditelje, grlite, ljubite, pozovite, budite tu uvek uz njih, da ne biste kada ih nema žalili - rekla je pevačica ponesena jakom emocijom.

Poznato je to da je Goran Ratković Rale Indiri uradio veliki broj hitova. Pevačica je otkrila kako sada izgleda njihova saradnja, ali se dotakla i emotivnog odnosa Raleta i Ane Nikolić.

- Rale mi sad radi jednu pesmu. Rale je čovek koji radi za sve pevače i svaki pevač ima svoj glas. Ja sam jednu pesmu uzela od Raleta, možda će se napraviti još, ali ta je onako baš nekako tipično za mene. Što se tiče Ane, on će nešto uraditi i za nju. Oni su pre svega, zemljaci, komšije. Ana je iz Paraćina, a Rale iz Pojate. Dakle, to je negde ta linija. Verovatn jesuper energija među njima, jer oni se znaju. .

