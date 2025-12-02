Slušaj vest

Suzana Jovanović je posle smrti Saše Popovića nasledila brojne nekretnine koje je on stekao tokom višedecenijske karijere. Kako je nedavno otkrio Dejan Ćirković Ćira, Suzana je prodala dva stana u Opatiji, a planira isto da uradi sa jahtom.

Suzana Jovanović je nasledila vilu na Bežanijskoj kosi, brojne stanove i lokale, dva stana u Opatiji, nekoliko luksuznih automobila čija ukupna vrednost dostiže preko milion evra.

Suzana je nakon smrti Saše Popovića prodala dva apartmana koja su imali u Opatiji, a to je otkrio Dejan Ćirković Ćira.

On je istakao da Suzana Jovanović sa ćerkom Aleksandrom i sinom Danijelom neće otići u Opatiju jer je stanove prodala.

- Nije istina da je Suzana bila u Opatiji nakon Sašine smrti, oba stana koja su bila u vlasništu mog kuma prodata su jednom čoveku iz Beograda. Suzana je sve stvari iznela i donela u Beograd – rekao je Ćira.

1/6 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen TV Pink, Kurir Televizija

"Jahta još nema kupca"

Ćira je tada otkrio i da su doneli odluku da prodaju i jahtu.

- Cene u Opatiji su nenormalne, sve je poskupelo, a što se tiče jahte i ona je na prodaju, ali nisam sigurna da još ima kupca. Mislim da je odluku o prodaji apartmana doneo Saša još dok je bio živ, šta će Suzani toliko nekretnina, žena je sama –rekao je pevač tada za Alo.

Podsetimo, Saša Popović napustio nas je 1. marta u Parizu kada je izgubio bitku sa opakom bolešću.

U Zvezdama Granda svi rade kao da je Saša Popović tu Foto: ATA Images / Antonio Ahel