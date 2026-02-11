Slušaj vest

Milan Mitrović prokomentarisao je haos koji se dogodio nakon porođaja njegove drugarice i koleginice Milice Todorović.

Milan Mitrović otvoreno je govorio o Milici Todorović navodeći da je pozvao čim se porodila.

"Ljubav uvek pobeđuje"

- Čuli smo se, čestitao sam joj. Drago mi je da je sve dobro prošlo i da su srećni i zadovoljni. Želim im zaista da uživaju u najlepšem daru života - rekao je on, a onda otkrio da li poznaje oca njenog deteta:

Foto: Boba Nikolić

- Ne poznajem njenog partnera, nismo imali nikakav kontakt. Sa Milicom sam prijatelj 15 godina, ona se dobro nosi sa svime. Ne bih ulazio u privatne detalje, bitno mi je da je srećna i zadovoljna. Sigurna sam da je to ne remeti mnogo i da joj je ljubav koju ima dovoljna da sve to prevaziđe. Ljubav mora da pobedi na kraju, ovakva ili onakva, ljubav uvek pobeđuje - rekao je on.

Dara Bubamara o Milici Todorović

Dara kaže da je Milici čestitala rođenje naslednika, te poručila da je ne interesuju priče o partneru njene koleginice.

- Čula sam se sa Milicom, čim se porodila, čestitala sam joj, rekla sam joj "da si živa i zdrava, ti i tvoj sin i videćeš šta znači sin", odgovorila mi je "hvala ti ljubavi", ostalo me ne zanima - rekla je Bubamara i dodala:

- Ne želim da ulazim u tuđe živote, ne interesuje me da li je devojka mlađa, momak stariji, ko šta radi. Meni je totalno bezveze, ja da razmišljam sa kim je Milica, da li je oženjen, to je moja draga koleginica koju mnogo volim sa kojom sam se družila, sarađivala. Napokon se ostvarila kao majka, ja sam joj čestitala, presrećna sam zbog je.

Dara kaže da na estradi ima dosta vanbračne dece i da ona čuva tajne mnogih kolega.

kurir/blic