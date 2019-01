NIKO NIJE PRIMETIO ŠTA VRANJEŠ NOSI NA MAJICI, A IMA VEZE SA JK: Da li je ovaj detalj BRUTALNA PROZIVKA za Duška Tošića? (FOTO)

Eksplicitne fotografije koje je Jelena Karleuša slala Ognjenu Vranješu isplivale su u javnost, a od tada niko ne prestaje da priča o aferi fudbalera i pevače. Jedan detalj ipak je promakao javnosti.

Naime, Ognjen je u avgustu prošle godine objavio fotografiju na kojoj pišu inicijali Jelene Karleuše, sa kojom je razmenjivao poruke. Majica je crna sa natpisom "JK".

"Je l' to piše JK na majici? He he", jedan je od komentara njegovih pratilaca, a svi spekulišu kako je to posvetio pevačici.

Podsetimo, Karleuša se zbog Vranješa posvađala sa mužem Duškom Tošićem, nakon čega je otišla u Kinu sa ćerkama, kako bi popravila bračni odnos. Kasnije je došla u Srbiju gde snima "Zvezde Granda", ali i radi na novim pesmama.

