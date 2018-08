MORAJU DA ZARADE DA BI MENI PLATILI: Ova pevačica ulazi u Zadrugu 2, ali pre toga je najavila TUŽBU Anabeli Atijas!

Pevačica Zorica Marković ući će u novu sezonu rijalitija, ali će pre toga razrešiti sve nesuglasice sa Anabelom Atijas.

Ona se već u emisiji "Zadruga - Narod pita" pre nekoliko noći, žestoko posvađala sa budućim cimerom, Mirkom Gavrićem, a pred kamerama najgledanije emisije o poznatima "Premijera", progovorila je o ovom nesporazumu.

"Za koga će da se zakači, neće za Persu, Dobrilu koja nije ništa. Mnoge ću baciti sa čamca. Samo veliki, Mića, Miljana, neki novi kvalitetni ljudi koji ulaze zaslužuju da se voze luksuznim čamcem", rekla je Zorica.

Pevačica je u pomenutom gostovanju istakla i da će tužiti Anabelu Atijas, majku svoje buduće cimerke u Beloj kući, Lune Đogani.

"Nju će da zove moj advokat Perović. U ovoj zemlji ima zakon hvala Bogu gospodu, oni sada ulaze da zarade da bi platili meni", navela je Markovićeva.

Buduća zadrugarka se osvrnula i na svađu koja je pre nekoliko nedelja potresala medije, a reč je o navodnoj romansi sa Duškom Radonjićem, za koju je pevačica navela da je bila izmišljena.

"Dosadilo mi je to povezivanje sa mučenikom Radonjićem. Nije uopšte bilo priče na tu temu, on i ja, ja sam to shvatila kao zaje*anciju, kuku, čovek misli da je frajer, da svi lude za njim, da ne bi bio sa mnom za milion evra... Pa ko ga je pitao uopšte da bude, niti bih ja bila sa njim. Možda je on za nekoga lep, za mene je bio samo dobar čovek. Htela sam da pomognem jer je iz mog kraja, lele, čovek se utripovao da je frajer", rekla je Zorica pred kamerama emisije "Premijera".

