ON JE NA SVAKU DEVOJKU PLJUNUO, TO SE NEĆE PROMENITI: Mina progovorila o Đeksonovom pomirenju sa bivšom! OVOME se niko nije nadao! (FOTO)

Nemanja Đerić Đekson je svojom odlukom da se pomiri sa bivšom devojkom Tijanom Stojanović izazvao veliku pometnju, ali i lavinu komentara na društvenim mrežama. Iako je poznato da je ovaj par iza sebe imao dugogodišnju vezu, Đekson je u nekoliko navrata otkrio da je sa njom prekinuo svaki kontakt, a to ga je podstaklo da pred milionskim auditorijumom započinje strasne veze koje se nisu slavno završile.

Kako se mnogo spekulisalo o njegovim iskrenim emocijama koje je gajio prema Mini Vrbaški, kao i o njenom navodnom druženju sa Tijanom, kontaktirali smo Minu kako bismo saznali kako se oseća nakon njihovog pomirenja.

"Baš sam komentarisala to sa najboljom drugaricom. Pa, drago mi je zbog toga, znala sam da će on da se pomiri sa njom. Nemam ništa negativno, drago mi je zbog njega, jer smo on i ja ostali ortaci. Čujemo se povremeno, ali ništa specijalno. Drago mi je što je ponovo sa njom, jer znam koju je devojku najviše voleo, a to je ona", izjavila je Mina.

S obzirom na to da su Tijana i Mina svojevremeno bile drugarice, poznato je i da ju je Stojanovićeva podržavala kad je zadrugarka pred očima javnosti okrenula leđa Đreksonu i ljubavnu romansu započela sa manekenom Tomom Panićem. Mina je ekskluzivno otkrila da nema potrebu da nastavlja komunikaciju sa njom, ali je istakla da joj je draga i da joj je, bez obzira na sve, pomogla da prebrdodi krah koji je doživela nakon što je napustila rijaliti.

"Pa, to prepucavanje je bilo i zbog medijske pažnje malo, ali sad ne, nemam ni neku potrebu da se čujem sa njom, iskreno. Nismo mi u lošim odnosima, meni je ta devojka i dan danas draga, ipak mi je ona pomogla, donekle, dok sam bila napolju da malo prebrodim onu situaciju sa njim, tako da ništa loše". otkrila je ona.

Đekson je bio u prisnom odnosu i sa Pinkovom zvezdom Andrijanom Radonjić, a sve je iznenadio kada je posle hvalospeva o njoj zajedno sa svojom sadašnjom devojkom u lajvu na Instagramu imao negativne komentare na njen račun, što je nju iznenadilo i povredilo. Vrbaški nije bila iznenađena njegovim postupkom, a obrazložila je i zašto.

"Mislim, kao da ne poznajem Đeksona. On to radi iz kurtoazije. Svaku devojku je on pljunuo, ako ćemo realno. Ali, njemu je sve oprošteno zato što je on takav i zato što ga takvog poznaju", zaključila je Vrbaški.

