PROPALA ŠEMA, ELVIN MU SKINUO RIBU? BAKI PRIZNAO RUŽICI: S njom NIŠTA neću da imam!

Nakon što su se Izabela Alijoski i Baki B3 šalili na račun ljubavne šeme, u tu priču umešao se Elvin Kadrić sa željom da je ipak on osvoji. Kada se osamio sa Ružicom Veljković u dvorištu, Baki je otvorio dušu i objasnio joj kako stvari sada stoje.



"Ne, moraš da me razumeš, znam da ljudima ovo deluje čudno, ali ja neću da imam ništa sa njom", zatekao je on sve, pa nastavio: "Sad se ubacio i ovaj mali, pa ne prestaje. Pogledaj, kao vežba, a u stvari gleda u nju sve vreme", govorio je pokazivajući na Elvina koji je vežbao u Izabelinoj blizini.

foto: Printscreen/Happy

(Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Happy screenshot)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir