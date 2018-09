TAKMIČARI NAPALI DINU GALORINI: Lažovčino, nemaš za dete, a imaš za silikone! Brutalne uvrede letele po vili! (FOTO)

Dina Galorini našla se na udaru cimera iz vile "Parova", koji su je pitali odakle joj novac za silikone i skupu šminku i kozmetiku kada se žali da nema da plaća mesečnu alimentaciju od 10.000 dinara za svog sina.

foto: Printscreen

Otkako je ušla u "Parove", ćerka srpske heroine Ljiljane Žikić Karađorđević privukla je veliku pažnju javnosti. Dina je svojim cimerima naterala suze na oči pričom o preranom gubitku majke, a posebno ih je pogodilo to što su joj bivši suprug i njegovi roditelji oduzeli dete, kao i njena izjava da nema novca da plaća alimentaciju jer je nezaposlena. Ipak, kako vreme odmiče, većina ukućana primetila je da je Galorinijeva veoma bahata i da se često hvali skupocenim krpicama, šminkom, ali i posetama estetskih hirurzima.

foto: Instagram

- Ti si jedna klošarka! Lažeš sve ukućane i plasiraš svoju tužnu priču, a ništa od toga nije tačno. Plačeš kako nemaš da daješ detetu alimentaciju 10.000 dinara, a ovde pokazuješ raskoš - rekla je jedna od cimerki nominujući Dinu, pa su i druge ustale i počele da viču:

foto: Happy screenshot

- Mene zanima samo odakle tebi novac da radiš usta, to nije nimalo jeftino. Radiš trepavice, nokte, a to na mesečnom nivou iznosi oko pet do šest hiljada dinara. Pritom, imaš veoma skupu šminku, krpice, radila si trajnu šminku. Kako? Dina nešto veliko krije jer dete inače ne bi završilo kod oca. Zna se da dete uvek pripadne majci - rekla je jedna ukućanka, dok su drugi dobacivali da je ona jedna "manipulatorka i pijandura".

Ni Izabela Aljoski nije ostala imuna na njene laži, pa je naglas prokomentarisala:

foto: Damir Dervišagić

- Ti si devojka za štajgu i štalu, jer te je Ivan Marinković izje*ao i šutnuo.

Zbog svojih laži, Galorinijeva je dobila najviše nominacija ukućana, ali je bilo i onih koji nisu hteli da je nominuju kako bi videli dokle će ići sa svojim lažima.

- Ja neću da nominujem Dinu jer želim da čujem njenu priču. Mislim da je mnogo slagala i želim da otkrije svoje pravo lice - rekla je Jelena Ilić.

foto: Privatna arhiva

Galorinijeva na ove optužbe uglavnom nije odgovarala, već se samo smeškala i klimala glavom, govoreći da je uvredljivi komentari ne dotiču.

Ostavio je dečko

Dinu šutnuo Boža foto: Happy screenshot Iako se na početku muvala s Ivanom Marinkovićem, s kojim se i poljubila, Dina se ubrzo smuvala sa sportistom Božidarom. Ipak, očigledno je i da se Boži nisu svideli napadi na njegovu devojku, pa je on odlučio da je ostavi.

- Mislim da je najbolje da ostanemo prijatelji za sada. Ja znam da mene porodica gleda napolju i ne želim da se moja majka stresira zbog mene. Nismo dugo zajedno, nema potrebe da se diže drama oko ovoga - rekao joj je Boža, a ona ga je napala da to radi namerno kako bi se pričalo o njima.

Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir