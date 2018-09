TEODORA DETALJNO O ANĐELU, NOVOM DEČKU, ALI I ZADRUZI: Tamo sam bila 9 meseci, ostaće večno u mom srcu i mozgu! (VIDEO)

Teodora Džehverović progovorila je o svom bivšem dečku, pa i koliko joj nedostaje učešće u rijalitiju.

Pevačica je istakla kako se i dalje čuje sa Anđelom Rankovićem, ali da je sve u granicama prijateljstva.

"Čujemo se prijateljski, onako kako dolikuje posle svega", rekla je Teodora i dodala:

"Nemam nikoga, mnogi neće poverovati, ali videćete i sami, imate priliku da me pratite gde god i videćete da to nije moj cilj u životu, samo da nekoga nađem. Ako se desi OK, ali to mi nije u planu trenutno."

Ona je priznala i da li joj muškarci prilaze.

"Više ne prilaze, nego što prilaze, možda se plaše. Mnogima kada me orvi put vide izgledam arogantno, ne dozvoljavam da mi svako priđe, da sutra ne ispadne da sam sa ovim ili onim", rekla je Teodora.

S obzirom da je nova sezona "Zadruge" počela, pevačica se prisetila kako je to bilo nekada.

Kada gledam sve to, 9 meseci sam provela u toj prostoriji, to će ostati večno u mom srcu i mozgu, ne mogu tek tako to da zaboravim", rekla je Džehverovićeva.

