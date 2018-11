GROZNIJE NE MOŽE BITI! FEKALIJE SVUDA PO PODU: Zadrugari zatekli užasan prizor u WC, niko ne zna ko je to uradio! Evo na koga sumnja većina! (VIDEO)

Rijaliti učesnici su bili zgroženi kada su ušli u toalet i videli da su po celom podu prosute fekalije.

Zadrugari nisu mogli da veruju da bi neko zaista napravio toliki haos, pa su prvo posumnjali na Brendona, koji je bio izrevoltiran zbog smanjenog honorara, a onda i na Karađorđa Subotića, jer ne može da podnese što je u kući neuredno.

Jelena Krunić prva je uzela da čisti WC, a Lepi Mića je držao predavanje kako će se saznati ko je ovo uradio.

"Urađeno je ovo namerno, jer nije ništa u WC šolji, da se ne bi zapušila. Ovo je uradila muška osoba, jer žensko ne može da donese punu kantu balege", rekao je Mića.

"Popio sam energetsko piće i legao da spavam, a negde oko 8 sati sam video Zoricu da oblači kaput u ostavu. Izašla je napolje, pitao sam je gde će, a onda sam išao do toaleta, sve je bilo čisto. Ne tvrdim da je ona, a pitao sam je da li je to ona uradila, a Zorica je burno reagovala i rekla da nije. Zapretila mi je da budem li rekao da je to ona, biće mi neprijatelj do kraja života", rekao je Brendon, a onda se nadovezala Krunićeva:

"Ja sam ustala među poslednjima, a vi što ste videli ta go.na niste ništa uradili. Prali ste zube i ostalo, a niko se nije latio posla."

"Sramno je ovo što se desilo. Zvali su me baba se.a, a ono što sam ja nalazila mogu da potvrde da je ova balega čistija od onoga što sam ja nalazila unutra. Ne dotiče me ono što je Brendon rekao. Brendone, moja jakna nije bila crna, ona mi je stalno iznad glave zbog cigareta. Ko god sumnja na mene, nije problem. Ja više vaša go.na, povraćanje i crve neću čistiti", rekla je Zorica i nije otkrila da li je nešto učinila.

