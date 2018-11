ON JE RASPALI OLOŠ, MISLI SAMO NA JEDNO! Luna pobesnela pa zapretila: Više me ne uzimaj u usta! (VIDEO)

Luna Đogani pritrčala je Jeleni Krunić u pomoć, ali komentar Tome Panića izuo ju je iz cipela! Naime, dok je Krunićeva proživljavala agoniju naočigled svih, Toma je Luni dobacio da imja u vidu da su se njih dve "pljuvale za stolom" te da prestane da se folira.

"Go*no jedno! Klošaru jedan! Zato te niko i ne voli! Da je najveći neprijatelj... Klošaru, ne uzimaj me u usta da ti ja ne dođem", zapretila pa nastavila da urla na njega: "On meni da priča da sam se svađala sa njom, devojka ima nervni slom, ljudski je da dođem i pomognem! Da mi je najveći neprijatelj, sram te bilo! On je raspali ološ, sve radi zbog kadra... On kao mene voli, ma ne mogu da verujem da tako daje komentare", zaključila je ona u razgovoru sa bratom Adamom.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir