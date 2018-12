PRE RIJALITIJA, ALEKSANDRA SUBOTIĆ ZADOVOLJAVALA ARAPE ZA NOVAC: Bila joj je potrebna LOVA, pa sa drugaricom zarađivala kao PROSTITUTKA!

Aleksandra Subotić, aktuelna učesnica rijalitija "Zadruga 2" svojim ponašanjem privlači pažnju javnosti, a mnogi se zgražavaju time kako se odnosi prema svom dečku Davidu Dragojeviću, prema ocu Karađorđu i majci Ljubi ali i prema ostalim učesnicima rijalitija.

O njoj se svakodnevno u javnosti ispredaju različite priče, a sada je jedna od njih došla od njene bivše drugarice, koja je otkrila da se Aleksandra bavila prostitucijom:

- Aleksandri je hitno bila potrebna lova. Pošto nije znala kako da dođe do para, preostalo joj je samo da ih pozajmi. Baš u tom periodu javio joj se jedan Italijan, koga od ranije poznaje i zamolio ju je da njegova dva drugara iz Saudijske Arabije izvede malo u provod po Beogradu i da povede neku lepu drugaricu. Za uzvrat joj je obećao lepu novčanu sumu. Odmah joj je u glavi škljocnulo da je to idealna prilika da uzme bar neku kintu i pristala je bez razmišljanja. Iste večeri našla se u gradu sa drugaricom i dva Arapina. Međutim stranci koje je zabavljala sa drugaricom ubrzo su joj rekli da su iznajmili luksuzno opremljen stan na Vračaru i da nakon večere mogu svi da odu tamo. Ali nisu napomenuli da one tamo sa njima treba da imaju bilo šta intimno - ispričala je njena nekadašnja drugarica.

Kako je ona dalje otkrila, Aleksandra se bunila, ali ne previše dugo:

- Kada je jedan od njih izvadio dve novčanice od po 500 evra i svakoj dao po jednu, Aleksandrino lice se ozarilo i više nije razmišljala. Posle nekoliko pića našli su se u stanu. Popili su po još nekoliko koktela, a onda su njih dvojica otišla u jednu, a one u drugu sobu. Drugarica ju je ubedila da je bolje da ostanu do jutra, kako bi izvukle još love. Onda se desilo nešto mnogo čudno. Kada se Aleksandra ujutru probudila, nije se sećala šta se desilo, a stranci su nestali sa parama koje su im dali. Ona je imala osećaj da su im nešto sipali u piće i da su ih uspavali. Tresla se i plakala, iako je bila sigurna da nije imala seks sa njima. Njena mama Ljuba je upoznata sa celom pričom i posavetovala je da to više nikada ne radi - zaključila je ona.

