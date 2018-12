GURNULA JE MUŽA NIZ STEPENICE, PAO U KOMU I OSTAO INVALID? Cela vila zanemela od Mirjanine životne priče!

Milutin Radosavljević Mili ne prestaje da šokira učesnike rijaliti programa „Parovi“ informacijama koje svakodnevno iznosi o pojedinim takmičarima.

Ovog puta, na red je došla gospođa Mirjana Dimitrovski. Naime, nakon njene ispovesti, u kojoj je otkrila da je porodica bivšeg muža optužila da ga je gurnula niz stepenice, oglasio se Mili, koji nema lepo mišljenje o Mirjani.

- Opasna si ti! Postoji snimak mog oca Rakca i ovde prisutne gospođe Mirjane, na kojem se vide razne stvari. Ne mogu da tvrdim da je bilo seksa između njih dvoje, ali se na jednom rođendanu desila zanimljiva stvar, a to je da je pu*ila nekome na slavi, možda je to bio i moj tata - rekao je Mili.

Ova priča je totalno izludela Mirjanu, koja je bila van sebe.

- Ja nikada nisam pu*ila, čak ni svom momku. Sram da te bude, Rakca poznajem 20 godina. Ja dajem 10.000 evra ako taj snimak postoji - urlala je vidno revoltirana Mirjana.

Mirjana Dimitrovski ispričala je ukućanima da ju je porodica njenog supruga optužila za pokušaj ubistva.

- Dan pre nego što je moj suprug pao niz stepenice, moj sin i ja smo bili u manastiru u Beočinu i zvali smo ga, nije hteo sa nama. Ćerki je došla drugarica iz Londona u goste. 2. maja je krenuo pijan po devojku, a to je jedna prodavačica, koja je bila dosta mlađa od njega, radila je u pekari… Mi smo tada već bili razvedeni. Kada je pao, našli su mu 3,3 promila alkohola u krvi, pao je u komu i tako je proveo šest meseci - otkrila je Mirjana.

- Ćerka, svekrva i zaova su me optužile da sam gurnula bivšeg muža. Komšije su posvedočile da to nisam uradila. Kada se to desilo, ja sam vikala: „Aleksandra, dođi tata ti je pao, umire“, i ona je zatekla mene i dva čoveka kraj mog bivšeg supruga dok je ležao, pa je mislila da smo se mi svađali i da sa ga ja gurnula. Sa ćerkom ne razgovaram jer me je povredila - otkrila je Mirjana.

