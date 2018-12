LJUBA PRUŽILA JEZIK DO PODA! O BLIŽNJIMA SAMO NAJGORE! Kad Aleksandra bude čula šta je rekla NE GINE JOJ ŽESTOKI OBRAČUN! (VIDEO)

Bane Čolak i Bora Santana ugostili su Ljubu Pantović u zadrugarskoj radio emisiji, gde je temperamentna crnka rekla i više nego što je iko očekivao. Otkrila je sve što se krije iza očajnog odnosa sa bivpim suprugom Karađorđem Subotićem te, naravno, spomenula i ćerku Aleksandru i njenog izabranika Davida Dragojevića. Njih troje navela je, takođe, kao jedino troje ljudi sa kojima zvanično ratuje u "Zadruzi 2". Ostali je i ne zanimaju previše, jer kako je istakla, zbog kadra nikad ništa nije radila, niti će.

Takođe, poručila je trojcu putem radija da imaju u vidu da je ona u rijaliti ušla poslednja od njih, te da najviše zna. Kako ističe, može ih se rešiti jednom rečenicom.

"Super se osećam ovde. Super su me prihvatili zadrugari. Ja konflikt imam samo sa tri osobe, tako se i drže, raspašće se jedno bez drugog. Sa zadrugarima pričam o raznim temama, ne spominjemo dotičnu trojku", počela je Ljuba.

Baneta je, pak, interesovao jedan trač - da je Karađorđe pokušao da pokrene miran razgovor sa njom tako što joj je ponudio češalj koji je tažila od cimera.

"Istina je. Ja sam tražila Snežanu da mi pozajmi češalj, jer uskoro otvaram frizerski salon i osetila sam da me neko kuca po ramenu. On mi je ponudio češalj, ali ja sam odbila jer takve osobe ne smeju da mi se obraćaju. Te fore sa mirnim prilaženjem kod mene ne prilaze", oštro je odgovorila ona.

Inače, na iznenađenje mnogih, svakako gaji nadu da će se pomiriti sa ćerkom Aleksandorm. Sada joj, ističe, nimalo ne veruje i nju krivi za to.

"Oni su imali taktiku koja je pala mojim ulaskom. Oni su zaboravili da sam ja poslednja ušla i da mnogo toga zna. Sada je taktika pala na neku finoću, ali dovoljno je da ja kažem jednu rečenicu. Karađorđe je zbog svoje sujete morao svakog zadrugara da napuši i izvređa. Kada neko vređa Aleksandru uvek mi je teško, ali ona mora da nauči da snosi posledice za svoje postupke. Mora da nauči da njene reči imaju težinu i da treba da se izvini kada pretera. Ona me sve više udaljava od sebe i želela bih da znam zašto toliko želi da me predstavi kao negativca. Ja njoj ništa ne verujem, ali za to je ona kriva", zaključila je Ljuba.

