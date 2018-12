EVO ŠTA LUNA ĐOGANI STVARNO MISLI O ANASTASIJI: Savo Perović je povukao za JEZIK, pa blogerka iznela SVE ŠTO JOJ STOJI NA DUŠI! (VIDEO)

Luna Đogani pričala je o svojoj nekadašnjoj drugarici Anastasiji Ražnatović sa Savom Perovićem, koji je pokrenuo temu, a ona jedva dočekala priliku da iznese sve što joj je na duši. Njih dve su bile najbolje drugarice svojevremeno, spavale u istom krevetu, ali sada se blogerka samo seća tih trenutaka koji su joj ostali urezani. Ona je istakla da za Anastasiju misli da je prava zvezda i da se jako raduje njenom uspehu i muzičkoj karijeri.

"Da li znaš ti koliko meni vas dve ličite u nekim momentima. Kad se našminkaš, da li zato što ste se družile. Nekako, imate mi dosta sličnih stvari. Ne u ovom izdanju, nego kad ste u emisijama. Kad je izašla pesma baš sam video da si je podržala i non-stop je tražiš ovde", započeo je Savo.

"Znaš kako sam ja bila ponosna kad je snimila pesmu. Ona je za svetsku scenu, faca, pokret, glas. Kad je snimila pesmu, ja se ujutru budim i kunem ti se, kao da sam ja pisala, svaka reč. Pogotovo ona rečenica: "Šta ako treba da ostanem i izbrišem bes dok ljubiš me, a mrziš me". Ja znam da je ona talentovana, i ranije je pisala tekstove. Ja sam plakala celo jutro. Dve stvari su me pogodile, reči, ali i cela ta situacija, to što ona peva pesmu", rekla je Luna iskreno o ćerki Svetlane Cece Ražnatović.

