ANĐELINA OSUDILA MAJKU ZA TEŠKE REČI UPUĆENE PORODICI GALORINIJEVE: To što je uradila je UŽASAVAJUĆE, udarila je na NAJBOLNIJE mesto! (FOTO)

Takmičarka sedme sezone najpopularnijeg rijaliti programa "Parovi" Anđelina Marjanović odgovorila je na pitanja koja zanimanju sve gledaoce koji su ostali šokirani nakon što je njena majka Nadica, u emisiji "Roditeljski sastanak" iznela šokantne tvrdnje na račun Dinine pokojne majke. Ona je sasvim iskreno iznela svoje mišljenje o majčinom postupku, da li ona opravdava takvu klevetu i šta ima da kaže na račun toga što je njen dečno, takmičar Đorđe Tomić ostao uzdržan od komentara.

1. S obzirom na tvoj odnos sa Galorinijevom, ili bolje da kažemo nepostojanje istog, suze su bile pravo iznenađenje. Šta te je to potreslo?

- Potreslo me je to što je moja majka sinoć iznela za mene teške reči, koje nije trebala čak ni da pomisli, a kamoli izgovori. Ja sam osoba koja ne voli da priča o tuđoj porodici, isto tako i ne volim da neko priča o mojoj. Nikada mi se nije desilo da neko u mom prisustvu priča bilo šta loše o porodici. Samim tim sam se stavila u Dininu poziciju i nisam se nimalo osetila prijatno, naravno isto tako bih i da je neko drugi u pitanju. Ne bih citirala reči svoje majke, mislim da se čulo već dovoljno šta je izrečeno, sve vezano za njenu pokojnu majku me je potreslo i naravno da nije trebalo biti iznešeno.

2. Da li si očekivala od svoje majke tako nešto? Da li misliš da postoji opravdanje za njen postupak?

- Nisam očekivala tako nešto. Kao što smo rekle sestra i ja, prosto ne znamo šta se dogodi kada ona uđe u vilu. Ono od sinoć je meni tako užasavajuće. Rekla sam već, može mi biti majka još sto puta, ne bih odreagovala ništa drugačije nego što sam sinoć. Ne, ja mislim da postoji opravdanje za sinoćni postupak. Čak i da je Dina uputila uvrede na konto porodice, nikada ne bih uzvratila istom merom. To je za mene dno dna i kraj. Naravno ljudi će uvek i u svemu tražiti opravdanje, opet ponavljam, za mene ga nema, ali razumem isto tako i to da nismo svi isti.

3. Ti uvek govoriš kako takmičari ne treba jedni drugima da vređaju porodice. Da li si tako reagovala upravo zbog toga, što uvrede koje je Nadica izrekla nisu bile upućene Dini lično, već njenoj pokojnoj majci?

- Da i uvek ću to govoriti. Ne treba nikada vređati porodicu. Prvenstveno što svako od nas zna značenje toga i nema apsolutno nikakve potrebe "udarati" na tako "bolno" mesto. Ona nije došla ovde da da bi bilo koga vređala, a ponajmanje nečijeg roditelja. Isključivo zbog onog sinoć je bila moja reakcija.

4. Šta misliš o tome što Đole nije reagovao?

- Đole je sinoć odreagovao tako što je rekao da je preterala i da su to stvari bar po njemu, a ja kažem kao i svi što su rekli, da nisu za iznošenje. Ne bih puno komentarisala to jer i nisam bila baš prisutna.

