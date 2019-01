LUNA URLALA, ŠUTIRA SVE, OTIMALA SE: Blogerka doživela nervni slom, obezbeđenje je iznelo! VI ME ODBACUJU, MRZE! (VIDEO)

NAJGORE DO SADA!

Luna Đogani je nakon sinoćne žurke ponovo napravila pravu dramu u rijalitiju "Zadruga"! Naime, pod dejstvom alkohola Luna je pričala zadrugarima da ih sve voli, ali joj je Rebeka toliko odbrusila da je Đoganijeva doživela još jedan nervni slom!

Kada je Luna prišla kuhinji kako bi večerala, Popovićeva joj je prebacila da je Đoganijeva konstantno ogovara.

Luna je u naletu besa počela da viče na nju, pa se prisetila Zadruge 1. Ona je na sav glas vikala kako je svi mrze i da imaju nešto protiv nje, što je izazvalo burne reakcije ostalih takmičara.

foto: Pritnscreen

"Svi me odbacuju! Neću više da budem ovde! Šta sam ja njima uradila?! Šta sam ja njima uradila?! Dečko mi je dao da jedem, one su me napale što jedem",vikala je Luna.

Đoganijeva se zatim otimala i šutirala, urlajući da ne želi više da bude u "Zadruzi". Došlo obezbeđenje koje je iznelo iz sobe i odvelo je da se smiri.

Kurir

Autor: Kurir