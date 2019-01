SVI SU ČEKALI DA POŽGAJ OTKRIJE TAJNE RIJALITI IGRAČA: Coki treba psihijatar, nikada se neću pomiriti sa Lakićem, a evo kakav mi je zaista odnos sa Aleksandrom!

Aleksandar Požgaj unosi pometnju otkako je ušao u vilu "Parova", a sada je bez dlake na jeziku odgovorio na intrigantna pitanja.

Kakvo mišljenje imaš o Nikoli Lakiću i zašto ti on toliko smeta?

- Nikolu Lakića nisam video u rijalitiju do trenutka kada je on pokazao da ja njemu zapravo smetam. Hteo je problem i sada ima problem. Pomirenje nije moguće i sada je situacija on ili ja, a zna se da ja uvek idem do kraja.

foto: Damir Dervišagić

Da li imaš još neke informacije iz spoljnog sveta o Aleksandri Tasić Coki koje nisi izneo u prethodnoj izjavi?

- Sve što sam izneo o Coki je istina. Coka je htela problem i dobila je problema. Ona i moj prijatelj su imali lepu romansu, ali tu su problem bili žena i deca mog prijatelja. O Coki sam imao lepo mišljenje do njenog učešća u rijalitiju. Bila je jako fina, ali mislim da je Lakić promenio i da će joj trebati psihoterapija posle ovoga.

foto: Printscreen

U zadnje vreme ti se udvaraju mnoge devojke u vili. Koja devojka je po tvom mišljenju najlepša, koja ti se najviše dopada?

-U vili ima mnogo lepih devojaka i meni prija njihovo društvo. Jednostavno uživam, ali tu se zna granica u našim odnosima. Ipak, najlepša za mene je Aleksandra Marjanović.

foto: Printscreen/YT

