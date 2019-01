LUNA JE NADROGIRANA, MEŠA ALKOHOL SA LEKOVIMA! MI OVDE LUDIMO: Gagi Đogani zabrinut za stanje ćerke, a evo šta misli o Miljkoviću i seksu u rijalitiju!

Luna Đogani i Marko Miljković poslednjih dana izazivaju sve veću pažnju svojom vezom. Gagi Đogani otkrio je da Luna nije bila potpuno iskrena prema njemu što se tiče Marka i njihove iznenadne veze, kao i da mu smeta što alkohol meša sa jakim lekovima.

"Ne znam šta da mislim, samo znam da sam joj ja otac i ona nije sto posto iskrena prema meni, što me mnogo nervira. Neiskrena je bila kada sam je pitao da li se zaljubila u Marka, ona je rekla da nije. Ja sam tu da je podržim kada se zaljubi, što je sasvim normalno, ali ona je rekla da nije zaljubljena. Pije, ona kaže da pije jedno pivo, ja sam joj rekao da laže", počeo je priču Gagi.

foto: Printscreen Pink

Denser je otkrio da mu nije bilo prijatno kada je gledao kako njegova ćerka moli Miljkovića za seks u toaletu, što je Marko odbio. Gagi ističe da je Miljković za njega zreo i odmeren dečko, dok je Luna razmažena, pa se odmah javlja problem čim nešto nije po njenoj volji.

"Kada je Marko bio u prvom rijalitiju Luna je imala 13 godina, on ima mnogo iskustva. Što on kaže, on upravlja rijalitijem, on zna, on je svestan gde je došao, upravlja situacijom. Čovek je stabilan, odmeren, zna kako, šta i gde, a moja ćerka je takva kakva jeste i kada popije jednostavno pravi probleme. Definitivno piće mora da skloni, jer kada popije ne vidi sebe šta radi. Ja ne gledam žurke, ali sam to veče pogledao i nisam se uopšte dobro osećao. Naravno da su oni mogli da imaju seks, ali opet je on zreo i odmeren dečko koji neće da se ofira, a mi u suštini mislimo isto tako. Kasnije problemi za problemima, otišla je u krevet, pa tamo došao Toma... Ona je takva, čim joj nešto nije po volji. Razmažena je, a nije ni svesna da greši, onda dolazi Toma, Marijana... Onda ugasiš televizor i odeš da spavaš", kaže Lunin tata.

foto: Printscreen

"Naravno, uvek će biti nekih problema, mislim da je pravi muškarac i da može da je nosi kao zvezdu i da se vole. Ona ne treba da pravi problem, da ne mafija. Za sada je sve korektno i na mestu. Marko kontroliše situaciju, on njoj kaže da kontroliše situaciju i da zna gde se nalazi. Luna treba da se osloni na njega, da ga posluša i da ga prati", rekao je Gagi i dodao:

"Luna traži da se sve to transparentno radi, da idu pod tuš, da imaju seks. Čovek neće to da radi, ne želi to, on kontroliše situaciju."

Osim toga, Gagi je progovorio i o Luninom psihičkom stanju i istakao kako bi joj zabranio konzumiranje alkohola.

foto: Pritnscreen

"Uslovio bih je da nikad više ne uzima alkohol, jer ona ne može da uzima alkohol ako je pod nekom terapijom. To su ozbiljni lekovi, grupa lekova sa kojima ona ne sme da koristi alkohol. Ona u tom slučaju ofira svog psihijatra, on može da izgubi posao zbog toga, jer ona zloupotrebljava terapiju. Ona kad je trezna super se ponaša, to je pokazala na nekim žurkama - da može da bude dama, da bude sve, da ne bude problema. Kada pomešate alkohol sa antidepresivima, šta vi očekujete? To je droga i ona je nadrogirana", iskren je bio Gagi.

Denser primećuje da Đoganijeva traži utehu u alkoholu, jer joj je teško da u zatvorenom prostoru bude drugu godinu zaredom.

"Ovo je njen drugi rijaliti. Ona je dve godine zatvorena. Veliki je pritisak, njoj je mnogo teško. Ne opravdavam je, ali njoj je teško, to je druga godina zaredom. Ona nalazi u alkoholu tu neku utehu, taj neki ventil. Alkoloh drugačije ljude ponese, Toma ide u zatvor svaki utorak.. Svi smo drugačiji kad popijemo, neko je agresivan, neko miran, neko povučen. Njoj je alkohol zabranjen i ona to zloupotrebljava, mi ovde pi.dimo, ludimo i ne znamo šta da radimo", iskreno je rekao Đogani.

foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile, Pink

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Printscreen/YT

Kurir

Autor: Kurir