PALO POMIRENJE BRŽE NEGO IKADA: Marko, zašto me mučiš onda?! Đoganijeva pristaje na SVE, a evo koji je NOVI MARKOV USLOV DA OSTANU ZAJEDNO! (FOTO)

Luna Đogani i Marko Miljković zapali su u ljubavnu krizu, pa i raskinuli. Međutim, di džej iz Brusa rešio je da svojoj dragoj da još jednu šansu, ali pod uslovom da se promeni, da dođe u kontakt sa realnošću i distancira se od svih rijaliti priča koje ugrožavju njihovu vezu.

foto: Printscreen

"Jel si shvatila zašto smo raskinuli? E dobro, ja tebe volim ja ću tebi još jednu jedinu šansu da dam. Ja nisam ustao odavde, čim sedim još znači da ima šanse", prekinuo je Marko gadnu tišinu dok su sedeli jedno pored drugog u dvorištu Imaginarijuma.

"A što me onda mučiš?", upitala ga je blogerka pa briznula u plač.

"Zaboravi da mi kontriraš ovde. Ja tebi nisam rijaliti igrač, ja sam tvoj dečko.Molim te dođi u kontakt sa realnošču, za*ebi sa tim stvarim,a ja nisam klinac. Sa njima radi šta hoćeš", bio je oštar Miljković pa pretećim tonom pokazao svojoj devojci kako treba da se ponaša ubuduće ako misli da ostanu zajedno.

"Ne zanimaju me oni, niko me ne zanima, samo me ti zanimaš", slomila se Luna pa objasnila da joj je samo on bitan.

foto: Printscreen

