UPADAJU NAORUŽANI, SA PUŠKAMA I MASKAMA I MENE TRUDNU BACAJU NA KADU: Subotićeva otkrila JEZIVE detalje iz života sa ČABARKAPOM! (VIDEO)

Aleksandra Subotić otvorila je dušu pred svojim cimerkama Rebekom Popović i Dorotee Jovanović, pa ispričala o svom životu pre rijalitija, pri čemu je otkrila nove detalje iz veze sa Aleksandrom Čabarkapom.

"Od 14. do 16. sam bila sa tim dečkom sa kojim sam izgubila nevinost. Umirala sam za njim mesec dana posle toga upoznam Sašu", krenula je Aleksandra da priča, dok su je ukućanike zainteresovano slušale.

"Sa Sašom sam se upoznala kad sam imala 16 godina, bila sam sa njim devet meseci. Odmah sam ostala trudna. Prvi put kad sam spavala sa njim ja sam ostala trudna. Zamisli ja baksuz, on hteo, a ja nisam znala kako se deca prave. Ja sam sa prvim dečkom spavala, pa nisam ostala trudna, pa sam onda mislila da neću ni sa njim. Zamisli debila. Iskreno, ja nisam imala predstavu, otprilike sam znala, ali nisam mislila da sam takav baksuz da ću odmah da ostanem trudna. Kad sam saznala, on je skakao od sreće, bio je najsrećniji na svetu. Mene je bilo toliko sramota. Na porođaju je, hvala Bogu, bilo i mlađih od mene, napunila sam 17. godina. Ja sam se 13. novembra porodila, a mislim da je on u septembru uhapšen, kad sam ja bila sedmi mesec trudnoće. On je namerno dete napravio i bio je toliko srećan. On je išao sa punim cegerima da mi cedi limun i pomorandžu, ja sam bila najrazmaženija trudnica na svetu. On je meni sve živo donosio", pričala je Aleksandra.

Subotićeva je otkrila da su u to vreme njeni roditelji bili odsutni, pa izjavila da je Karađorđe je bio u zatvoru, a Ljuba na "Farmi".

"On je meni iznajmio stan u gradu, onda smo se podžapali na krv i nož, on u tri ujutru otišao. U pet ujutru meni neko lupa na vrata, ja mislila da je on, ja izlazim, trudnica, stomačić mali, meni kažu "Otvori vrata ili ćemo razvaliti". Upadaju naoružani, sa puškama, sa maskama, ono je bio užasno. Onako trudnu me bacaju na kadu. Mene su uhapsili zbog njega", ispričala je Subotićeva.

