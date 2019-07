VESNA RIVAS ILEGALNO PRODAJE SUMNJIVE NAPITKE: Čajem leči depresiju, tugu i jad! Samo jedno pitanje košta 50 €!

Vesni Rivas nije dovoljno to što ljudima predviđa budućnost astro-kartama - a dokazali smo da kao vidovnjakinja nikome ništa nije pogodila - već je počela da prodaje razne amajlije i čaj kojim navodno otklanja depresiju, tugu i jad!



Ove sumnjive preparate bivša rijaliti učesnica prodaje ilegalno, preko svog Fejsbuk naloga, gde ih nudi svojim pratiocima, ne navodeći njihovu cenu. Niko ne zna tačne sastojke, kao ni dejstvo pomenutog napitka, ali je sasvim izvesno da taj čaj nije klinički testiran i kao takav može biti vrlo opasan po zdravlje ljudi.

- Specijalni čajevi za čišćenje organizma od negativnih energija. Čajevi protiv jada i tuge, čajevi protiv depresije, čajevi i zaštite protiv strahova. Amajlije za sreću, napredak, ljubav, brak, novac, zdravlje. Telefonske konsultacije iz celog sveta, samo jedno pitanje 50 evra - piše u oglasu objavljenom na Vesninom Fejsbuk profilu.

S obzirom na to da se Rivasova na nedozvoljen način bavi prodajom i lečenjem ljudi i da za to nema neophodne stručne kvalifikacije, važno je napomenuti da je to strogo kažnjivo po krivičnom zakonu. Nadrilekari koji svojim delovanjem nanesu štetu ljudima mogu da dobiju novčanu kaznu ili zatvorsku do tri godine.

Podsetimo, Kurir je prošle nedelje pisao o tome da su sve prognoze koje je Vesna Rivas iznosila u javnosti proteklih meseci ispostavile kao čista izmišljotina! U intervjuu za jedan nedeljnik ova lažna vidovnjakinja izjavila je da u svojim vizijama vidi da Darko Lazić i njegova verenica Marina Gagić neće postati roditelji, jer će ona imati ozbiljne komplikacije u trudnoći. Na sreću, ovo se ispostavilo kao Vesnina laž, jer je Marina rodila sina Alekseja i sve je u najboljem redu.

Za Jelenu Karleušu pred kraj prošle godine rekla je da je očekuje blistava karijera u 2019, da će biti presrećna u braku s Duškom i da za nju ne postoje drugi muškarci. Nekoliko dana kasnije počela je afera Karleuša-Vranješ, a po svoj prilici upravo zato neće opstati pevačicin brak s fudbalerom. Takođe, slagala je i da će seAca Lukas pomiriti s bivšom partnerkom Sonjom početkom 2019, kao i da Svetlana Ceca Ražnatović ima dečka kojeg krije od javnosti.



