SUBOTIĆEVA SE POMIRILA SA LJUBOM, A GDE JOJ JE SESTRA? Aleksandra sa knedlom u grlu progovorila o Gordani, evo u kakvom su ODNOSU!

Aleksandra Subotić pomirila se sa majkom Ljubom Pantović, a svi se pitaju da li je izgladila odnose sa svojom sestrom Gordanom.

Ona je počela priču tako što je otkrila da je njen stric plasirao priču da je bila sa "dečkom svoje majke".

foto: Printscreen

"Smatram da ili ima neki problem, ili želi da se istakne na neki način. Ne vidim poentu svega što on radi. On drži neke lajvove, pljuje me. Ako nemaš šta lepo da kažeš za mene, ne moraš ni ružno. Smatram da to nije lepo, ja sam ipak ćerka njegovog brata. Ti možeš meni da pomogneš, da dođeš i kažeš: "Znaš šta, Aleksandra, ti si pogrešila ovo, ono...". Kada je moj stric napravio tu aferu, mi smo živeli kuća do kuće, vrata do vrata", to je jedna kuća podeljana na dva dela. On je tada mogao da dođe i da kaže", rekla je Subotićeva.

foto: Vladimir Šporčić

Bivša rijaliti učesnica bila je tužna kada je voditelj pomenuo njenu sestru Goranu, jer se po izlasku iz Zadruge nije čula sa njom.

"Nisam se čula sa sestrom, krivo mi je zbog toga. Nisam uspela da stupim u kontakt sa njom. Nisam ni išla u Kaluđericu od kada sam izašla iz rijalitija. Ona nas verovatno gleda, može i da se javi", zaključila je Aleksandra u "Narod pita".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir