MARKU SJAJNO IDE P*ŠENJE MUŠKARCIMA, NADAM SE DA ĆE GA ŽESTOKO KAZNITI: Lepi Mića dobija PRETNJE od Miljkovićevih fanova, pa uzvratio kao NIKAD DOSAD!

Lepi Mića žestoko se posvađao u studiju sa Markom Miljkovićem, koji ga je na kraju gađao stolicom i flašom, a nakon što Miljković nije pokazao ni trunku kajanja, već se na društvenim mrežama hvalio nasiljem nad starijim pevačem.

Mića je za Marka rekao da je nadobudni primitivac, mentalni seljačić i sramota za muški rod, kao i da nije inteligentan.

"Mogli ste i sami videti o kakvom šizofreničaru se radi. Vratne žile poput bukovih panjeva, crnilo u licu do pomodrelosti i neviđena mržnja pokazuju njegovo pravo psihičko stanje i da je zaista zreo za ozbiljnu ustanovu. Maniri koje je pokazao su inače maniri malih, ljudskih pi*kica. On upravo to i jeste. Jedna ljudska ljiga i pi*ka. Može me gađati i flašama, i raketama, i bombama, ali ne može nikada poreći istinu o sebi. Da je loš, podao, zao, ljigav, pokvaren i nasilan", objašnjava pevač, koji i dalje smatra da Marko koristi Lunu isključivo zbog smeštaja, pa i da će njihova veza kratko trajati, a Marko će se vratiti u rijaliti jer je beskućnik.

"Opet će za tuđe pare da džabe pije, jede i glumi ozbiljnog kockara iz Monte Karla. Kao i svaki put, ponovo će tražiti žrtvu, ne bi li neku devojku prevario kao što je prevario Lunu. Nadam se da će tada narod progledati i da će ga drastično kazniti, a ne da kao sada toj budaletini da visoko drugo mesto", izjavio je Mića, koji dobija i pretnje od Markovih fanova.

"Čuo sam da mi putem društvenih mreža prete Markovi fanovi, ali ja im poručujem da mogu zajedno sa njim da mi se napuše ku*ca, a čuo sam da Miljković to radi fantastično i da mu to sa muškarcima sjajno ide", zaključuje pevač.

