AKO NASTAVIŠ DA ME ODBIJAŠ, NEĆEŠ ŽIVA DA SE IZVUČEŠ, ŠTROKO! Mina na meti starog makroa?! Šta si ti umislila da si, KU*VO MALA RASPALA!

Mina Vrbaški priznala je dok je boravila u "Zadruzi 2" da se određeno vreme bavila najstarijim zanatom. Sada, kako se navodi, bivša zadrugarka na meti je nekadašnjeg makroa, koji je rešen da svoju "zlatnu koku vrati tamo gde joj je i mesto".

"Mina je neko vreme bila glavna prostitutka u gradu, bila je baš tražena. Prava zlatna koka. Para je bilo i za nju i za makroa napretek. Oboje su uživali u blagodetima milionera. Međutim, kada je, tada maloletna, Mina odlučila da postane poznata i uđe u rijaliti, sve to moralo je da stane i da se prekine. Ipak, ona je žestokom momku obećala da će raditi s njim čim izađe iz 'Zadruge', ne sluteći da će postati popularna i da će ući u 'Zadrugu 2'. Tada je pred kamerama priznala da se bavila najstarijim zanatom i da više ne želi to da radi. Makro je tada poludeo. On je računao na njen dogovor, na njenu novostečenu popularnost", tvrdi blizak izvor blizak.

"Čim je izašla iz 'Zadruge 2' počeo je da je proganja i preti joj: 'Ku*vo mala raspala, šta si umislila da si? Nećeš se izvući živa ako nastaviš da odbijaš moje ponude. Ima da te proguta crna zemlja. Štroko raspala.' Ona ga izbegava i stalno je sa nekim jer se plaši da je ne sretne. Ona nema nameru da ponovo bude prostitutka. Ne želi da živi život lake devojke. Želi da nađe dobrog dečka, da radi posao koji voli i da obriše prošlost. Nada se da će makro odustati i da će je ostaviti na miru, te da neće morati da se obrati nadležnim organima da je zaštite jer ne želi da otkriva njegov identitet. Svima je pričala da je radila sama samo da je ne bi pitali ko je on. Njoj svaki dan stigne desetine pretećih poruka, ona ih ignoriše i briše. Prijatelji je savetuju da mu se javi da popiju piće ne bi li kao ljudi izgladili odnose", istakao je izvor.

Mina se ovim povodom nije oglašavala na društvenim mrežama, kao ni u medijima.

