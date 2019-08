UMALO DA IZLETI IZ STUDIJA! Petrući na mukama: Kad to vidim, setim se SVEGA! Nije mu bilo dobro!

Marko Petrušević Petrući nije uspeo da sakrije emocije kada mu je pušten snimak ljubavi sa Rebekom Popović. Po završetku "Zadruge 2" par je definitivno stavio tačku na svoju rijaliti ljubav, a on je priznao da mu nije svejedno, te da je i dalje voli.

"Malo me pukla emocija. Setim se starih stvari... Zamalo da izletim sada... Okej, okej, jak sam za sada. Ovo kada vidim, setim se tih stvari... Ne volim da gledam, drma me emocija, žalim što više nismo zajedno, žalim i što sam se zaljubio. Nisam hteo", otkrio je gotujući u emisiji "Zadruga - Narod pita" Petrući.

On je, takođe, otkrio i sve detalje raskida sa crnkom.

"Nije mi svejedno. Rekla mi je da ne pravim gluposti tada i ja sam ućutao. Što više sam šetao i vežbao i hteo sam da radim sve kako bi me izbacili. Posle rijalitija smo se čuli. Otišao sam do Novog Sada, kod nje sam bio. Sve je bilo u redu, spavao sam odvojeno u stanu drugom. I onda meni šalje poruku da sam ja sve glumio, da je nisam voleo. Zvao sam je i popričao sam sa njom i ništa mi nije bilo jasno. Kaiš je zaboravila, nešto smo se svađali kada je došla, posle smo se pomirili. I dalje nije bila sigurna u odnose. Dva sata posle pomirenja ona mi ponovo šalje istu poruku. Mislim i ti fanovi joj šalju te poruke kako sam ja rekao mojima da ovo sa Rebekom nije bilo nešto važno, jer sam već imao devojku. Kad god se ja zaljubim, uvek dođe do raskida", pričao je Petrući, pa onda nastavio:

"Ja nju još volim, ali ne vidim da tu ima hemije da mislimo o nečemu na duže staze. Ne znam o čemu se radi. Neću da pričam o njoj ništa loše, ipak sam bio sa njom toliko meseci. Ona je za sve u pravu, neka je", zaključio je on.

