PRAVI RAZLOG ZAŠTO JE LEPI MIĆA PREKINUO SVAKI KONTAKT SA ANOM KORAĆ! Nimalo mu nije bilo teško da pred celom Srbijom prizna SVE!

Lepi Mića objasnio je da zbog Ane Korać nije želeo da gazi svoje principe. Naime, njen ulazak u vezu sa Davidom Dragojevićem, a zatim i način ophođenja prema Aleksandri Subotić njemu se nije dopao, te je upravo to i razlog zašto njih dvoje više nisu u dobrim odnosima.

"Ja nikada nisam rekao jednu ružnu reč o Ani Korać. To su govorili njeni bivši prijatelji, sadašnji, budući. Da budemo konkretni. Lazar je u pijanom stanju, da bi se dodvorio Aleksandri, sve najgore govorio o Ani. A onda je trezan govorio da je imao se*s sa Aleksandrom, jer su David i Ana bili ljuti na njega. Ako je iko vređao nju, vređao je njen prijatelj. Ana nikada mene nije poslušala. Ja nisam bio protiv veze, samo sam je pitao da li ima zrno odgovornosti? Nije me registrovala, onda je vređala devojku! Da li ja treba da zbog prijateljstva sa Anom gazim svoje principe? Mene ona više ne interesuje, rekao sam šta sam imao", objasnio je on u emisiji "Zadruga - Narod pita".

