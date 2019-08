NJENA MAJKA NE ŽELI DA ČUJE ZA PRINOVU! Anđelina Marjanović zatrudnela u rijalitiju, a sestra joj se NAPILA OD SREĆE! A evo da li će se PORODIČNO vratiti u Parove!

Anđelina Marjanović i Đorđe Tomić započeli su svoju ljubav pred kamerama "Parova", a po izlasku iu luksuzne vile saznali su da očekuju prinovu. Lepu vest svi su dočekali sa oduševljenjem, osim majke takmičarke, Nadice, koja se od početka protivila ovoj vezi.

- Đole i ja smo presrećni otkako smo saznali da sam u drugom stanju. Međutim, još uvek ne znam da li sam zatrudnela u "Parovima" ili ne, a to ću saznati tek kada budem otišla na ginekološki pregled. Testovi koje sam uradila pokazuju da sam u petoj nedelji trudnoće, ali oni nisu potpuno precizni, pa je sasvim moguće da smo bebu napravili u rijalitiju - kaže Đina i otkriva kako je njena porodica reagovala.

- Tata mi je rekao da mu je srce puno, a sestra Aleksandra je prvo zaplakala od sreće, a onda se i napila. Napravili smo slavlje i svi smo se odlično proveli - ispričala nam je na početku razgovora Đina i otkrila nam kako je majci Nadici saopštila vesti.

- Čule smo se telefonom, čestitala mi je na trudnoći i to je to. Zasad smo na distanci jer ona ne podržava moju vezu sa Đoletom i od početka je pričala loše o nama. S druge strane, njegova mama i sestra su me zvale i čestitale mi. One su oduševljene zbog prinove u porodici - ispričala je Đina, dok je Đole priznao da još uvek ne može da se navikne na činjenicu da će postati tata.

- Bio sam u Bijeljini u jednom kafiću, kada je moja sestra došla i tražila da se ugasi muzika. Mislio sam da se nešto ozbiljno dogodilo, ali kada mi je pred punim kafićem saopštila da ću postati tata, doživeo sam šok. I dalje sam uzbuđen, a Đina i ja ne razmišljamo o tome da li ćemo dobiti dečaka ili devojčicu. Najvažnije nam je da beba bude dobro - kaže Tomić. Kako ističu, još uvek nisu odlučili da li će ući u osmu sezonu "Parova", ali jedno je sigurno, ako budu ulazili, ući će zajedno.

