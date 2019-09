NJENA MAMA JE KNELETA JURILA HEKLERČIĆEM: Opasni momci su je obasipali dijamantima i zlatom, a ona je konačno otkrila sve o svojoj vezi sa Kneževićem, ali i Arkanom

Voljenka Ilić bila je jedna od najlepših žena Jugoslavije, a bavila se i pevanjem i manekenstvom.

Bivša učesnica "Parova" bila je samo sa "opasnim" momcima, a priznala je i da joj je jedina neostvarena želja da ima decu.

Voljenka Ilić progovila je o tome zašto je dovode u vezu sa velikim komandantom Željkom Ražnatovićem Arkanom. Naime, Voljenka se jednom prilikom oglasila povodom toga i rekla da je ona u to vreme bila samo pi-ar Željku i Ceci Ražnatović. Na osnovu toga ljudi su je povezivali kao njegovu ljubavnicu.

- Ja sam imala neki nastup i Knele je bio tu sa društvom i mislio je da sam animir dama, i onda sam se ja požalila mami i moja mama se tada pojavila u klubu da me odbrani, ponela je sa sobom i neki heklerčić tada, ali je on uspostavio sa njom veoma dobar odnos i obećao joj da će me čuvati u ovom gradu i da ih tretiram kao braću. Sećam se da sam se tada prvi put vozila u takozvanom slončetu, a mama sedi pored mene i viče dobićeš batine - ispričala je Voljenka.

On je otkrila i da je Knele ubrzo posle toga ubijen.

- Knele je voleo svoju devojku i nisam nikada bila sa njim, posle tog našeg kratkog druženja on je ubijen. Što se tiče Arkana, ja sam bila PR kompanije "Cool", čiji je on gazda bio, ali u senci, ali sam ja preko mog druga Perice dobila posao jer sam mislila da su on i njegov drug Mišel gazde. Perica je bio i predsednik Obilića, zahvaljujući njemu on mi je priuštio mnogo lepih izlazaka, i sa njim sam najviše upoznavala ne kriminalce već ljude sportiste, najviše košarkaše. Oni su mene svi gotivili, i ja sam baš volela da izlazim sa njim, on mene nije nikada sabotirao, već me je gurao da igram i pevam, oštećen mu je bio sluh, ali je hvatao ritam i njega je Arkan obožavao. Zahvaljujući Perici i Mišelu bila sam pozvana na sve Arkanove i Cecine manifestacije, mesec dana pre njegovog ubistva bilo je slavlje Obilića i svi pevači su došli da ga ispoštuju, i ja sam se tada potrudila da igram kao nikad u životu. Arkan kada je video mene i Pericu kako igramo uz trubače, počeo je onako da baca novac na nas, a Perici je čak poklonio i lanac - dodaje Voljenka.

(Kurir.rs/Alo)

Kurir