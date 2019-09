TRI CIMERKE JE NAPALE U ISTO VREME! SNEŽO, TI SI LAŽOV I NIKAD NEĆEŠ NAĆI DEČKA: Jovičićeva se ipak ne PLAŠI, evo zašto je ušla u RIJALITI!

Tri takmičarke napale su Snežu Jovičić da je lažov, kao i da se meša u priče koje ne treba da je dotiču.

"Uvek se ubacujem za sve, možda bi ti volela da devojka dobije kaznu. Zašto je ulazila ako hoće da izađe?", govorila je Sneža, a one su vikale u isto vreme:

"Snežo, nisi najpametnija, ne znaš o čemu se priča, nisi upućena. Devojka je rekla da ne želi da za nju glasaju i da hoće da bude nominovana."

foto: Printscreen/Happy

"To je svakako lobiranje glasova, ja sam ušla i znam zašto sam se vratila. Vratila sam se da pobedim. Ne treba niko da me zove, da me nešto pita, ja nisam došla ovde da tražim prijatelje, ako vi jeste, super, našle ste se", kaže Jovičićeva.

"Spusti se na zemlju, mnogo si poletela. Rekla si da nikad nećeš ništa raditi, pa radiš. Lažeš sve vreme. Shvatila sam ovde da si sve lagala u prethodnim sezonama, nećeš da kažeš ni odakle si. Nebitna si mi. Nemaš prožu kod Alberta, ne foliraj se", odbrusila joj je Jelena Grujić.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir