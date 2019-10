GAGI RONI KROKODILSKE SUZE ZA ANABELOM DOK ONA PATI ZA ATIJASOM: Đoganijevi kolektivno UTUČENI zbog ljubavi: Vi NE ZNATE kakva je to ljubav bila! (VIDEO)

Foto: Printskrin / You Tube

Gagi Đogani rasplakao se u rijalitiju "Zadruga" kada se setio svoje bivše supruge Anabele Bukve, koja se inače nedavno razvela od Andreja Atijasa za kojim i dalje pati. Tokom razgovora sa Natalijom i Sanijem. Naime, denser se pred zoru setio svoje ćerke Nine, ali i perioda kada je bio u braku sa pevačicom, zbog čega su suze tekle kao reka.

"Razmišljam o Nini, ja se brinem o tome... Što se tiče Anabele, Anabela i ja nećemo nikada da budemo zajedno, ona je majka moje dece i ja ću nju uvek da poštujem. Vi ne znate kakva je to ljubav bila! Ne mogu ništa loše da mislim i da joj poželim. Niti ona meni! Zbog Nine mi je sada... Samo da znam da je Nina okej. Zbog Nine mi je najviše! Nina je navikla mene da pozove i kaže: "Tata, gde si, kako si", teško joj je ovo palo, a najmlađa je. Dve godine sam uz nju bio. Ja sam joj objasnio da idem da zaradim novac... Dve godine je, razumeš", kroz suze je pričao Gagi.

Natalija je nežnim rečima pokušaa da umiri Gagija kome nikako nije bilo svejedno.

"Pa dobro, tamo je Anabela, nemoj da se sekiraš toliko. Nisu same. Meni dete samo, znaš kako je meni? Ja sada razmišljam da li je platio račune, da li je dobro, da li je kod kuće sve okej. Boli me glava. Znaš koji pritisak? Nemoj da se opterećuješ! Biće sve okej... Dobro je, ne sekiraj se! Nemoj da plačeš, biće sve okej. Nemoj da plačeš! Gagi, nemoj sada da se opterećuješ sa tim. Nemoj da se brineš! Super si stvarno. Sada si mi malo pao, ali razumem te", govorila je ona.

