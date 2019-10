CECU KITIĆ MAFIJA JURILA ZBOG MILIONA I NACRTALI JOJ METU NA ČELU! Žestok momak napravio joj SAČEKUŠU u mraku haustora, spasao joj živu glavu, a onda je sam doživeo JEZIV kraj

Učesnica "Zadruge" Svetlana Ceca Kitić bila je devedesetih godina na meti mafijaškog klana, od kojeg je jedva izvukla živu glavu! Oni su je tipovali misleći daje kao najbolja rukometašica svih vremena uzela ogromne pare. Danima su se raspitivali koliko je finansijski teška, pratili je i lovili pravi momenat da je uhvate.

"Ceca je tih groznih devedesetih bila glavna meta gladnih za novcem. Bila je megauspešna mlada devojka koja je uspela da izađe van okvira naše zemlje i da ostvari mnogo. Kada se 1991. godine vratila iz Španije, gde je imala ugovor, sumnjalo se da je zgrnula ozbiljne pare. To je bio dovoljan podatak za mafijaške klanove, koji su samo čekali da se neko vrati u našu zemlju i donese pare", priča dobro upućen izvor i objašnjava kroz kakav pakao je prošla naša rukometašica.

foto: KURIR

"Ceca je danima bila praćena, bila je bukvalno pokretna meta. Bilo je pitanje momenta kada će je presresti i strpati u kola sa zatamnjenim staklima i odvesti u nepoznatom pravcu, a onda tražiti pare za njenu glavu. Ipak, na njenu, sreću, jedan od momaka iz žestoke, kriminogene grupe gajio je simpatije prema njoj i rešio je da je upozori šta joj se sprema. Upao je u njenu zgradu i sačekao je da se vrati iz grada. Preplašio ju je u mraku haustora, gde joj je rekao da mora da se skloni na neko vreme ukoliko misli da sačuva živu glavu - kaže izvori.

Ceca je bila van sebe, unezverena i iznenađena saznanjem da joj na čelu visi meta i da je samo pitanje dana kada će biti kidnapovana. Iste noći je spakovala stvari i uz pomoć uticajnih prijatelja prebacila se u Budimpeštu, gde je ostala neko vreme dok se zli duhovi nisu smirili. Kasnije je saznala da je momak koji joj je preneo informaciju ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima. Sumnja se da ubijen upravo jer je Ceci otkrio planove svoje mafijaške grupe.



Ceca je pred sam ulazak u rijaliti ,,Zadruga" ispričala kako je ostala bez miliona i da je zapravo ona danas mogla da bude milionerka i da živi negde daleko odavde.

- Svi misle kako ja imam love, kako sam puna para i kako sam mnogo zaradila, ali to nije istina. U vreme kada sam ja bila u vrhu i kada sam žarila i palila, lova nije bila nikakva. Ja sam dugo trajala. U današnje vreme bilo bi mi dovoljno tri, četiri sezone da odigram i da kažem: ,,Doviđenja, nema me". Nikada me ne bi video rijaliti, ne bih se ovako degradirala. Ne samo rijaliti, ja ne bih morala ništa da radim. Birala bih kuću negde u svetu, kao najbolja rukometašica. Danas devojke uzimaju 300.000, 400.000 evra, neke i do pola miliona za godišiji ugovor. U moje vreme ja sam bila najbolja i mogla sam da uzmem plafon 140.000, 150.000, i to je to. Ja sam 1988. proglašena za rukometašicu godine, harala sam, bila sam bog i batina. Nije mi bilo ravne. Plafon da me isplate bilo je 140.000 evra u današnjim parama. Rođena samu pogrešno vreme, na pogrešnom mestu - završava priču Kitićeva.



Muž joj ubijen na pragu kuće! Ceca se nakon trećeg razvoda od od Gorana Bogunovića upustila u vezu sa biznismenom Zoranom Kovačevićem Kocom, s kojim je u vanbračnoj zajednici dobila ćerku Sašku, ali je on 15 dana po rođenju njihove mezimice ubijen na pragu porodične kuće. - Zoran i ja smo se mnogo voleli, ali nas je njegova smrt razdvojila posle tri godine zabavljanja. Do današnjeg dana nije otkriveno ko je počinio ubistvo, a ja sam odmah nakon tragedije od šoka izgubila mleko. Beba je odbijala da jede veštačku hranu, što je izazvalo brojne probleme. Ipak, znala sam da moram da se borim zbog svoje dece, pa sam nekako uz podršku roditelja uspela da preguram taj težak period. foto: Privatna Arhiva

Bivši nestao, misle da je ubijen!

Ceca Kitić je 1988. godine po treći put stala pred oltar sa estradnim i sportskim menadžerom Goranom Bogunovićem, sa kojim je iste godine dobila ćerku Maru. - Rastali smo se zbog Goranove posesivnosti. On je otišao u Novi Sad, a ja sam sa ćerkicom ostala u Nemačkoj, gde sam tada trenirala. Nekoliko meseci nakon razvoda pozvala me je jedna prijateljica i saopštila mi da je moj bivši suprug otputovao za Budimpeštu i da mu se od tada gubi svaki trag. Kontaktirala sam sa ambasadom i raznim organizacijama, kao i Interpolom, kako bismo ga našli, ali se ni danas, ovoliko godina kasnije, i dalje ne zna šta se dogodilo sa njim. Ne znam da li je živ ili mrtav jer se i dalje vodi kao nestalo lice.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/S.telegraf/Rijaliti/foto Profimedia/Zorana Jevtić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir