DOBIĆU INFARKT OD TVOJIH LAŽI! DOLAZIO SI, KOD MENE SI RUČAO I SPAVAO, SRAM DA TE BUDE! Starica napala Marinkovića, od muke se TRESLA!

Nevenina baka uključila se u vilu "Parova" tokom "Roditeljskog sastanka", uznemirena zbog Ivana Marinkovića i, kako se navodi, njegovih laži. Ona je braneći svoju unuku istakla da je on često dolazi kod njih, te da mu je ona mnogo pomogla.

"Jako sam uzbuđena, stara sam žena, sama sam. Infarkt ću dobiti od Ivanovih laži! On je bio kod mene i spavao tri četiri puta, ma nisam ni brojala. Mi smo primili i njega i Nevenu. Kada se posvađa sa Jelenom on dođe kod nas. Ja nikome ne prebacujem. Kod mene su deca iz rijalitija spavala, ja nikome ne prebacujem", uznemireno je rekla Nevenina baka pa nastavila sa napadom.

"To je takva sramota što je on izjavio. Ja sam žena od 76 godina i neću lagati. Ja Neveni nikad nisam rekla da uzme pare na zajam! Nevena je svima činila usluge. Dolazio si kod mene, ručao i spavao, sram da te bude! Sva se tresem! Problem je što Jelena ne zna za to, a on ne sme da kaže", vikala je Nevenina baka.

Ivan se zato branio iz sve snage:

"Vi ste meni rekli da ste pozajmili novac jer vam Nevena nije dala pare! Pitali ste me kada je isplata jer je Nevena potrošila sve pare, pa se pozajmili novac od komšinice i kupili pelet!" uzvratio je Ivan.

