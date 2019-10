SAŠKA KARAN POVUKLA MILOŠA ZA NOS: Bio si ZALJUBLJEN u mene! Ti si magarčina jedna, majmun! (VIDEO)

Saške Karan u jednom trenutku uhvatila je Miloša Bojanića za nos, a kasnije je tvrdila da je on bio zaljubljen u nju i da je u tome uzrok njihovih sukoba.

"Za*ebao si me za 100 maraka za plakate, rekao si mi da ćeš ti to da središ! Ti si imao te kombinacije! Rekao si da ti to možeš da središ! Videli smo sve tvoje laži!", rekla je Saška.

"Ja to uradio? To nije tačno", rekao je Miloš.

"Što ti zapinješ za mene kad sam ja nebitna? Uvuci te svoje rogove! Kad smo radili u Bijeljini i kad je bio Marinko Rokvić, seti se!", nastavila je Saška.

"Ti hoćeš da te narod vidi kod Miloša Bojanića? Evo, slikaj se, 'ajde. Ti mozga nemaš, beži od mene", ignorisao je Miloš.

Ono što će zasigurno iznenaditi sve jeste Saškina izjava da je Miloš bio zaljubljen u nju i da je zapravo to uzrok njihovih žestokih svađa.

"Tebi je neostvareni san Saška Karan! Priznaj koliko si bio zaljubljen u mene! Kod tebe su bili moji plakati", rekla je Saška, a onda ga je povuka za nos.

"Jel ovo dozvoljeno? Ovo je fizički kontakt!", pitao je Bojanić.

"Sad si sve rekla o sebi! Objasni odakle tvoji plakati kod mene", nastavio je Bojanić.

