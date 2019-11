MILIJANA POKUŠALA DA SE UBIJE! POPILA 2 TABLE SEDATIVA: Božićeva žena otvoreno o najtežim trenucima, a onda ispričala sve o SILOVANJU!

Milijana Božić pristala je da odgovori na pitanja koja su zanimala sve, a mnogi su se šokirali kada su čuli šta je sve Milojkova žena skrivala dosad.

Ona je priznala da je bila silovana, kao i zbog čega voli starije muškarce.

Da li si pokušala samoubistvo?

- Da, ali to nije bilo iz želje da se ubijem jer imam strah od smrti. Nikada neću umreti. Pokušala sam ovo iz inata da uplašim najbliže. Popila sam 2 table sedativa da se opijem i nestanem. Ovo nikada neću zaboraviti, tešku ranu je ostavilo u mom životu. Jedan muškarac me je strašno izludeo, nisam mogla da podnesem drugu ženu kraj njega.

Da li je istina da si bila žrtva silovanja?

- Da,desilo mi se to, ali nije to bilo pravo silovanje, ništa mi nije falilo, ali nisam htela da se dam tom čoveku. Gadi mi se on. On je dobio zasluženu kaznu. Pametno sam se izvukla iz toga, tako da sam ja pobednica,a ne žrtva.

Da li si nekada psihički maltretirala starije muškarce i da li si bila privođena?

- Nisam ih napastvovala, samo volim da oni pruže otpor, da mi dokažu da nisam u pravu i da se ubeđujemo. Volim da mi budu nedostupni i da ih jurim, da mi bude zanimljivo.

